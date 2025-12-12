На пенсионера из Пензы завели уголовное дело за рассылку интимных фото

САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Пожилой житель Пензы, чтобы познакомиться с другими людьми в соцсети, разослал им более 200 своих интимных фотографий, за что угодил под уголовную статью, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"В ходе проверки полицейские установили более 200 эпизодов противоправных действий указанного пользователя. Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, причастного к совершению данного преступления. Им оказался житель города Пензы 1961 года рождения, который дал признательные показания", - говорится в сообщении.
Мужчина рассказал полицейским, что отправлял свои личные фотографии порнографического содержания, чтобы познакомиться, уточнили в пресс-службе.
По информации ведомства, по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов возбуждено уголовное дело (пункт "б" части 3 статьи 242 УК РФ), за что пенсионеру грозит до 6 лет лишения свободы.
