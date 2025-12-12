В Пекине прошел модный показ российских дизайнеров

ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Модный показ одежды российских дизайнеров состоялся в пятницу в Пекине, впервые в истории подобное мероприятие прошло на территории российского посольства в КНР, передает корреспондент РИА Новости.

12 декабря на площадке посольства РФ Пекине прошло масштабное мероприятие под эгидой национального бренда "Сделано в России" Discover Russia, которое объединило показ российских дизайнеров, дегустацию продукции отечественных компаний АПК и деловые встречи.

Показ состоялся в пятницу вечером в Белом зале посольства России в Пекине. Китайские красавцы под музыку продемонстрировали многочисленным гостям и работникам российского посольства предметы одежды от ведущих российских дизайнерских брендов.

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов , выступая с речью перед началом показа, отметил, что подобное мероприятие проходит на территории российского посольства в Пекине впервые. "Насколько мне память не изменяет, никогда раньше на территории нашего посольства в Китае не проводились мероприятия, подобные сегодняшнему, включая модный показ", - сказал дипломат.

Посол отметил, что в Китае хорошо знают культуру России, ее литературу, музыку, историю, но все еще существуют сферы, которые не так хорошо знакомы жителю КНР. "А именно то, что любят есть русские люди, и что они носят. И мы, по сути, открываем вам частичку своей души", - добавил он.

В рамках шоу были представлены коллекции более 20 российских брендов - от небольших региональных до крупных известных имен, включая "Елецкие кружева", "Торжогские золотошвеи", "Нижегородская вышивка", София Енидунаева, JM Sudio, "Дом янтарной моды", Polina Repik и другие.

Представители российского бизнеса также приняли участие в деловых переговорах с потенциальными партнерами из Китая с целью укрепления позиций российских компаний на международном уровне и реализации экспортного потенциала креативных индустрий.

Мероприятие прошло в рамках программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России". Координатором программы выступает Минпромторг РФ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", оператор - Российский экспортный центр (РЭЦ) . С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей.