Партия Зеленского собирает съезд для переизбрания главы
Партия Зеленского собирает съезд для переизбрания главы - РИА Новости, 12.12.2025
Партия Зеленского собирает съезд для переизбрания главы
Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена 17 декабря собрать съезд, на котором планируется переизбрать главу, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 12.12.2025
Партия Зеленского собирает съезд для переизбрания главы
Партия Зеленского планирует 17 декабря собрать съезд для переизбрания главы
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена 17 декабря собрать съезд, на котором планируется переизбрать главу, сообщает агентство РБК-Украина.
"Слуга народа" проведет съезд для избрания нового председателя партии. Съезд партии, на котором ожидается избрание нового руководителя, состоится 17 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Как отметили в агентстве, действующая председатель Елена Шуляк занимала эту должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря. Поэтому новый съезд проводят именно для избрания следующего председателя.