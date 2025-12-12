Партия Зеленского собирает съезд для переизбрания главы

"Слуга народа" проведет съезд для избрания нового председателя партии. Съезд партии, на котором ожидается избрание нового руководителя, состоится 17 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Как отметили в агентстве, действующая председатель Елена Шуляк занимала эту должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря. Поэтому новый съезд проводят именно для избрания следующего председателя.