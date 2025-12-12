Рейтинг@Mail.ru
13:30 12.12.2025 (обновлено: 13:38 12.12.2025)
Партия Зеленского собирает съезд для переизбрания главы
Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена 17 декабря собрать съезд, на котором планируется переизбрать главу, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 12.12.2025
в мире, владимир зеленский, украина, партия "слуга народа"
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Партия "Слуга народа"
© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена 17 декабря собрать съезд, на котором планируется переизбрать главу, сообщает агентство РБК-Украина.
"Слуга народа" проведет съезд для избрания нового председателя партии. Съезд партии, на котором ожидается избрание нового руководителя, состоится 17 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Как отметили в агентстве, действующая председатель Елена Шуляк занимала эту должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря. Поэтому новый съезд проводят именно для избрания следующего председателя.
На Западе сделали заявление после слов Зеленского о территориях
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаПартия "Слуга народа"
 
 
