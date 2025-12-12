Рейтинг@Mail.ru
В Париже пройдет встреча по конфликту в Ливане, пишут СМИ
17:25 12.12.2025
В Париже пройдет встреча по конфликту в Ливане, пишут СМИ
Встреча по обсуждению ливанского конфликта с участием главнокомандующего вооруженных сил Ливана Рудольфа Хайкала, а также представителей США и Франции пройдет в РИА Новости, 12.12.2025
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Встреча по обсуждению ливанского конфликта с участием главнокомандующего вооруженных сил Ливана Рудольфа Хайкала, а также представителей США и Франции пройдет в Париже на следующей неделе, передает в пятницу агентство Франс Пресс.
"На следующей неделе в Париже запланировано проведение встречи по Ливану с участием главнокомандующего ВС Ливана, (французских – ред.) и американских официальных лиц на фоне того, как Париж и Вашингтон оказывают давление на Бейрут с целью ускорения процесса разоружения (ливанской шиитской организации – ред.) "Хезболлах", - передает агентство со ссылкой на источники.
Встреча, по информации Франс Пресс, должна состояться 17 декабря в Елисейском дворце при участии Хайкала. В ней также может принять участие и советник президента США по ливанскому вопросу Морган Ортагус, однако его участие подтвердил лишь один из источников АФП, в то время как трое остальных источников заявили, что эта информация еще не подтверждена.
Один из источников также упомянул, что рассматривается возможность участия во встрече представителя Саудовской Аравии, передает Франс Пресс.
Парижская встреча пройдет накануне нового раунда ливано-израильских непрямых переговоров, начало которого назначено на 19 декабря, напоминает АФП. Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявлял, что эти переговоры могут предотвратить перспективу новой войны между двумя странами.
В ходе встречи планируется обсудить разоружение "Хезболлах" с учетом того, что это является одним из условий соглашения о прекращении огня с Израилем от 27 ноября 2024 года. Для ускорения этого процесса Франция и США планируют создать механизм для мониторинга разоружения, уточняет Франс Пресс.
В четверг ливанская газета "Аль-Анба" написала, что Париж направил в Бейрут представителя Елисейского дворца Жан-Ива Ле Дриана в попытке восстановить свою роль в урегулировании ливано-израильского конфликта, перейдя в русло дипломатических переговоров.
Ливанское правительство декларирует курс на разоружение "Хезболлах" и критикует власти Ирана за выражение поддержки движению, которое объединяет местных шиитов.
Правительство Ливана 5 августа поручило армии предоставить план введения государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение оружием для всех, кроме армии. Руководство "Хезболлах" назвало принятое правительством решение "огромной ошибкой" и заявило, что движение продолжит действовать так, как будто никаких решений правительства не было. МИД Ливана 7 августа официально осудил заявления Аракчи о поддержке движения "Хезболлах", назвав их вмешательством во внутренние дела Ливана и посягательством на суверенитет республики.
Разоружение "Хезболлах" является одним из условий соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого 27 ноября прошлого года. Несмотря на эти договоренности, Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана и угрожать масштабной военной операцией в случае, если ливанские власти не выполнят свои обязательства по установлению государственной монополии на оружие в установленные сроки.
