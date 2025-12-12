Перемирие между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня на границе между Пакистаном и Афганистаном остается "очень хрупким", заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.
"Мы выражаем огромную благодарность нашим братским странам - Катару, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирану - за их искреннее желание и усилия по достижению постоянного прекращения огня (между Пакистаном и Афганистаном - ред.), которое все еще очень хрупкое", - сказал он.
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась, после того как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где, по некоторым данным, уничтожили трех руководителей пакистанских талибов ("Техрик-е Талибан Пакистан"), а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. После этого министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения, которые продолжались до 15 октября, когда между Пакистаном и Афганистаном было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, после чего стороны начали переговоры об обеспечении мира на границе.
В Кабуле же заявляли, что ТТП не базируется на территории Афганистана, а борьба с ней - внутреннее дело самого Пакистана.
