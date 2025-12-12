Перемирие между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня на границе между Пакистаном и Афганистаном остается "очень хрупким", заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

В Кабуле же заявляли, что ТТП не базируется на территории Афганистана, а борьба с ней - внутреннее дело самого Пакистана.