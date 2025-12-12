Рейтинг@Mail.ru
Перемирие между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/pakistan-2061618005.html
Перемирие между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким
Перемирие между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким - РИА Новости, 12.12.2025
Перемирие между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким
Режим прекращения огня на границе между Пакистаном и Афганистаном остается "очень хрупким", заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на Международном... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:43:00+03:00
2025-12-12T11:43:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
кабул (город)
шехбаз шариф
транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048313612_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_dd0383df22b0bb82a48a3d37555291b6.jpg
https://ria.ru/20251102/afganistan-2052522336.html
https://ria.ru/20251203/afganistan-2059586936.html
пакистан
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048313612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a7a1b2230e1b900efb419a231de67da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан, кабул (город), шехбаз шариф, транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)
В мире, Пакистан, Афганистан, Кабул (город), Шехбаз Шариф, Транстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP)
Перемирие между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким

Режим прекращения огня между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким

© AP Photo / Saifullah ZahirАфганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Saifullah Zahir
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня на границе между Пакистаном и Афганистаном остается "очень хрупким", заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.
"Мы выражаем огромную благодарность нашим братским странам - Катару, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирану - за их искреннее желание и усилия по достижению постоянного прекращения огня (между Пакистаном и Афганистаном - ред.), которое все еще очень хрупкое", - сказал он.
Кабул - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана
2 ноября, 16:42
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась, после того как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где, по некоторым данным, уничтожили трех руководителей пакистанских талибов ("Техрик-е Талибан Пакистан"), а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. После этого министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения, которые продолжались до 15 октября, когда между Пакистаном и Афганистаном было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, после чего стороны начали переговоры об обеспечении мира на границе.
Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), а Афганистан в том, что на ее территории укрываются представители движения.
В Кабуле же заявляли, что ТТП не базируется на территории Афганистана, а борьба с ней - внутреннее дело самого Пакистана.
Дым после столкновений между афганскими и пакистанскими силами - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Афганистан и Пакистан продлили перемирие
3 декабря, 18:14
 
В миреПакистанАфганистанКабул (город)Шехбаз ШарифТранстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала