ОЗХО знает об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении химикатов

ГААГА, 12 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила РИА Новости, что осведомлена об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении токсичного газа, однако для дальнейших действий ей необходим официальный запрос государства-участника организации.

Национальная ассамблея Камбоджи ранее заявила, что Таиланд применил токсичный газ в ходе эскалации боевых действий.

"Секретариат осведомлен об упомянутой проблеме. В соответствии с Конвенцией о химическом оружии ОЗХО может действовать только в том случае, если государство-участник официально представит информацию в соответствии с процедурами, установленными КЗХО", - сообщили агентству в организации.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 190 тысяч человек.