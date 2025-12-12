https://ria.ru/20251212/ozkho-2061609194.html
ОЗХО знает об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении химикатов
ОЗХО знает об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении химикатов - РИА Новости, 12.12.2025
ОЗХО знает об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении химикатов
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила РИА Новости, что осведомлена об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении токсичного газа,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:08:00+03:00
2025-12-12T11:08:00+03:00
2025-12-12T12:31:00+03:00
камбоджа
таиланд
организация по запрещению химического оружия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007111_0:168:3101:1912_1920x0_80_0_0_37e8ce948ab36de43d839e3e508aeabf.jpg
https://ria.ru/20251212/tailand-2061565334.html
https://ria.ru/20251211/udar-2061394047.html
камбоджа
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007111_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_c740b8277e26c4788e80bed809b955a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камбоджа, таиланд, организация по запрещению химического оружия, в мире
Камбоджа, Таиланд, Организация по запрещению химического оружия, В мире
ОЗХО знает об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении химикатов
ОЗХО знает об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении токсичного газа
ГААГА, 12 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила РИА Новости, что осведомлена об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении токсичного газа, однако для дальнейших действий ей необходим официальный запрос государства-участника организации.
Национальная ассамблея Камбоджи
ранее заявила, что Таиланд
применил токсичный газ в ходе эскалации боевых действий.
"Секретариат осведомлен об упомянутой проблеме. В соответствии с Конвенцией о химическом оружии ОЗХО
может действовать только в том случае, если государство-участник официально представит информацию в соответствии с процедурами, установленными КЗХО", - сообщили агентству в организации.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 190 тысяч человек.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.