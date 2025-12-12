Рейтинг@Mail.ru
11:08 12.12.2025 (обновлено: 12:31 12.12.2025)
ОЗХО знает об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении химикатов
камбоджа, таиланд, организация по запрещению химического оружия, в мире
Камбоджа, Таиланд, Организация по запрещению химического оружия, В мире
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 12 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила РИА Новости, что осведомлена об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении токсичного газа, однако для дальнейших действий ей необходим официальный запрос государства-участника организации.
Национальная ассамблея Камбоджи ранее заявила, что Таиланд применил токсичный газ в ходе эскалации боевых действий.
Страны мира. Таиланд - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Власти Таиланда вечером поговорят с Трампом о конфликте с Камбоджей
Вчера, 06:44
"Секретариат осведомлен об упомянутой проблеме. В соответствии с Конвенцией о химическом оружии ОЗХО может действовать только в том случае, если государство-участник официально представит информацию в соответствии с процедурами, установленными КЗХО", - сообщили агентству в организации.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 190 тысяч человек.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Таиланд нанес повторный удар с истребителей F-16 по Камбодже, пишут СМИ
11 декабря, 15:12
 
КамбоджаТаиландОрганизация по запрещению химического оружияВ мире
 
 
