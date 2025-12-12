САЛЕХАРД, 12 дек – РИА Новости. Ямальские овцебыки появились в экспозиционном вольере Московского зоопарка, в новый для себя регион животные переехали год назад, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Наши овцебыки появились в экспозиционном вольере Московского зоопарка. За год они адаптировались к новой среде, окрепли и привыкли к сородичам. Отправили животных в столицу для того, чтобы обновить генофонд популяции. Обязательно приходите посмотреть на наших красавцев в главный зоосад страны", - написал Артюхов в своем Telegram-канал.

Также, по словам губернатора Ямала, в ближайшее время несколько особей будут направлены в недавно открывшийся Пермский зоопарк, где раньше никогда не было представителей этого вида.

"В последние годы в нашем природном парке "Ингилор" рождается всё больше малышей. Отправляем животных в самые комфортные зоопарки страны, чтобы сохранять их редкий вид, современников мамонтов", - добавил Дмитрий Артюхов.

По информации пресс-службы правительства ЯНАО, в столицу ямальские овцебыки переехали в декабре прошлого года. Изначально они жили в филиале Московского зоопарка – Центре воспроизводства редких видов животных, где проходили первичный карантин и адаптацию. Позже овцебыки были разделены на две группы. Одна часть осталась в Центре, а другая переехала на Городскую территорию зоопарка и стала проживать в вольере вне экспозиции. Сейчас юные овцебыки подросли и влились в уже существующую группу старших сородичей.