Ямальские овцебыки появились в экспозиционном вольере Московского зоопарка
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
13:53 12.12.2025 (обновлено: 14:01 12.12.2025)
Ямальские овцебыки появились в экспозиционном вольере Московского зоопарка
ямал, дмитрий артюхов, московский зоопарк
Ямал, Дмитрий Артюхов, Московский зоопарк, Ямало-Ненецкий автономный округ
Овцебык в экспозиционном вольере Московского зоопарка. Кадр видео
© Московский зоопарк
Овцебык в экспозиционном вольере Московского зоопарка. Кадр видео
САЛЕХАРД, 12 дек – РИА Новости. Ямальские овцебыки появились в экспозиционном вольере Московского зоопарка, в новый для себя регион животные переехали год назад, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Наши овцебыки появились в экспозиционном вольере Московского зоопарка. За год они адаптировались к новой среде, окрепли и привыкли к сородичам. Отправили животных в столицу для того, чтобы обновить генофонд популяции. Обязательно приходите посмотреть на наших красавцев в главный зоосад страны", - написал Артюхов в своем Telegram-канал.
Также, по словам губернатора Ямала, в ближайшее время несколько особей будут направлены в недавно открывшийся Пермский зоопарк, где раньше никогда не было представителей этого вида.
"В последние годы в нашем природном парке "Ингилор" рождается всё больше малышей. Отправляем животных в самые комфортные зоопарки страны, чтобы сохранять их редкий вид, современников мамонтов", - добавил Дмитрий Артюхов.
По информации пресс-службы правительства ЯНАО, в столицу ямальские овцебыки переехали в декабре прошлого года. Изначально они жили в филиале Московского зоопарка – Центре воспроизводства редких видов животных, где проходили первичный карантин и адаптацию. Позже овцебыки были разделены на две группы. Одна часть осталась в Центре, а другая переехала на Городскую территорию зоопарка и стала проживать в вольере вне экспозиции. Сейчас юные овцебыки подросли и влились в уже существующую группу старших сородичей.
Одновременно с переездом в Москву ямальских овцебыков, еще две самки из "Ингилора" переехали в зоопарк Новосибирска. В 2023 году 14 молодых овцебыков были доставлены в Плейстоценовый парк в Якутии. На сегодня в вольерах парка "Ингилор" проживают 125 особей овцебыка. За последние пять лет около 80 особей были выпущены в дикую природу, а по оценкам специалистов, на Ямале обитает более 200 овцебыков за пределами вольеров, уточняют в правительстве округа.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховМосковский зоопарк
 
 
