Открытки с Новым годом 2026: скачать красивые картинки
20:30 12.12.2025
Открытки к Новому году 2026: 50 красивых картинок с поздравлениями
Открытки с Новым годом 2026: скачать красивые картинки
Открытки к Новому году 2026: 50 красивых картинок с поздравлениями
В преддверии нового 2026 года особую популярность приобретают тематические новогодние открытки. Вне зависимости от формата и дизайна, каждая поздравительная... РИА Новости, 12.12.2025
новый год
открытки
дед мороз
снегурочка
новый год, открытки, дед мороз, снегурочка
Новый год, Открытки, Дед Мороз, Снегурочка

Открытки к Новому году 2026: 50 красивых картинок с поздравлениями

© РИА Новости / Алексей Майшев
Люди фотографируются на фоне новогодних украшений у Парка Горького в Москве
Люди фотографируются на фоне новогодних украшений у Парка Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. В преддверии нового 2026 года особую популярность приобретают тематические новогодние открытки. Вне зависимости от формата и дизайна, каждая поздравительная открытка — это знак внимания. Скачать и отправить открытку с новым годом можно даже тем, кто находится далеко. Коллекция открыток к Новому году 2026 — от классических зимних пейзажей с елками и снеговиками до современных минималистичных изображений с символами наступающего года — в подборке РИА Новости.
До Нового года осталось
время московское
00
дней
:
00
часов
:
00
минут
:
0 0
секунд

Открытки с символом 2026 года — Лошадью

Традиционно на Новый год дарят открытки с изображением елки, Деда Мороза и Снегурочки, а также с символом наступающего года. 2026 год по восточному календарю будет годом Лошади, поэтому особую популярность приобретают тематические новогодние открытки с изображением этого изящного и благородного животного: лошадь с санями, нагруженными подарками; тройка лошадей, символизирующая единство и гармонию; скачущая лошадь на фоне заснеженных елей.
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с огненной лошадью
Открытка к Новому году с огненной лошадью - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с огненной лошадью
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с лошадью и елкой
Открытка к Новому году с лошадью и елкой - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с лошадью и елкой
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с лошадью и детьми
Открытка к Новому году с лошадью и детьми - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с лошадью и детьми
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с лошадью в венке
Открытка к Новому году с лошадью в венке - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с лошадью в венке
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с белой лошадью
Открытка к Новому году с белой лошадью - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с белой лошадью
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с нарисованной лошадкой
Открытка к Новому году с нарисованной лошадкой - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с нарисованной лошадкой
Скачать

Открытки с Новым годом солдату

С Новым годом необходимо поздравить не только родных, коллег и друзей, но и защитников Отечества.
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом! Защитник Родины!"
Открытка С Новым годом! Защитник Родины! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом! Защитник Родины!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом, защитник Отечества!"
Открытка С Новым годом, защитник Отечества! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом, защитник Отечества!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году для защитника Родины
Открытка к Новому году для защитника Родины - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году для защитника Родины
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом, солдат!"
Открытка С Новым годом, солдат! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом, солдат!"
Скачать

Классические новогодние открытки

Классические новогодние открытки традиционно выполнены в красных, золотых и зеленых тонах. Популярны зимние пейзажи, открытки с дедом морозом и снегурочкой, снеговиком, курантами, бокалами шампанского. Картинки с пожеланиями в новый год отличаются элегантностью и теплотой, создают атмосферу праздника и волшебства.
© РИА НовостиОткрытка к Новому году "Красная площадь"
Открытка к Новому году Красная площадь - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году "Красная площадь"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка Дед Мороз несет подарки
Открытка Дед Мороз несет подарки - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка Дед Мороз несет подарки
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом, друг!"
Открытка С Новым годом, друг! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом, друг!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "Доброго года!"
Открытка Доброго года! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "Доброго года!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом!" с шариками
Открытка С Новым годом! с шариками - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом!" с шариками
Скачать
© РИА НовостиОткрытка с шампанским и свечами
Открытка с шампанским и свечами - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка с шампанским и свечами
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "Мамуля, с Новым годом!"
Открытка Мамуля, с Новым годом! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "Мамуля, с Новым годом!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "Счастья в Новом году!"
Открытка Счастья в Новом году! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "Счастья в Новом году!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "Папуля, с Новым годом!"
Открытка Папуля, с Новым годом! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "Папуля, с Новым годом!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом, начальник!"
Открытка С Новым годом, начальник! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом, начальник!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка с большой нарядной елкой
Открытка с большой нарядной елкой - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка с большой нарядной елкой
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "Все желания сбудутся!"
Открытка Все желания сбудутся! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "Все желания сбудутся!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка с довольным Дедом Морозом
Открытка с довольным Дедом Морозом - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка с довольным Дедом Морозом
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "Снеговик в цилиндре"
Открытка Снеговик в цилиндре - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "Снеговик в цилиндре"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка с салютом на фоне елки
Открытка с салютом на фоне елки - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка с салютом на фоне елки
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом, брат!"
Открытка С Новым годом, брат! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом, брат!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка с бокалами и подарком
Открытка с бокалами и подарком - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка с бокалами и подарком
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом, папа!"
Открытка С Новым годом, папа! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом, папа!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка с новогодним венком и свечами
Открытка с новогодним венком и свечами - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка с новогодним венком и свечами
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом, мама!"
Открытка С Новым годом, мама! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом, мама!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом!" с шариками
Открытка С Новым годом! с шариками - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом!" с шариками
Скачать

Открытки с Новым годом в стиле СССР

Новогодние открытки в ретро-стиле вызывают ностальгию и теплые воспоминания о детстве. Стилизованные иллюстрации с тройкой лошадей, детские сюжеты с игрушечной лошадкой-качалкой, винтажные иллюстрации с народными мотивами — отличный вариант для поздравления с годом Лошади не только родителей, бабушек и дедушек, но и друзей, коллег по работе.
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с белыми медвежатами
Открытка к Новому году с белыми медвежатами - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с белыми медвежатами
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с ракетой и красными флагами
Открытка к Новому году с ракетой и красными флагами - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с ракетой и красными флагами
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с будущим космонавтом
Открытка к Новому году с ребенком в скафандре - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с будущим космонавтом
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году в ретро-стиле
Открытка к Новому году в ретро-стиле - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году в ретро-стиле
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году со стареньким радиоприемником
Открытка к Новому году со стареньким радиоприемником - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году со стареньким радиоприемником
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с птицами
Открытка к Новому году с птицами - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с птицами
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году со Спасской башней
Открытка к Новому году со Спасской башней - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году со Спасской башней
Скачать
Минималистичные и современные открытки
Современные лаконичные открытки в минималистичном стиле подходят для деловых поздравлений и ценителей современного искусства. На таких картинках образ лошади представлен максимально выразительно: это может быть силуэт лошади на однотонном фоне или геометрическая абстракция в форме лошади.
© РИА НовостиОткрытка к Новому году в минималистичном стиле
Открытка к Новому году в минималистичном стиле - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году в минималистичном стиле
Скачать
© РИА НовостиОткрытка, предупреждающая о Новом годе
Открытка, предупреждающая о Новом годе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка, предупреждающая о Новом годе
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году 2026
Открытка к Новому году 2026 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году 2026
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "Волшебного Нового года!"
Открытка Волшебного Нового года! - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "Волшебного Нового года!"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка с веселым Дедом Морозом и оленями
Открытка с веселым Дедом Морозом и оленями - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка с веселым Дедом Морозом и оленями
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с сердцем
Открытка к Новому году с сердцем - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с сердцем
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "Плюшевые олени ждут Нового года"
Открытка Плюшевые олени ждут Нового года - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "Плюшевые олени ждут Нового года"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с гирляндой
Открытка к Новому году с гирляндой - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с гирляндой
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году со снеговиком
Открытка к Новому году со снеговиком - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году со снеговиком
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "Время чудес"
Открытка Время чудес - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "Время чудес"
Скачать
© РИА НовостиОткрытка к Новому году с еловыми ветками
Открытка к Новому году с еловыми ветками - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка к Новому году с еловыми ветками
Скачать
© РИА НовостиОткрытка "С Новым годом!" с подарками
Открытка С Новым годом! с подарками - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Открытка "С Новым годом!" с подарками
Скачать

Поздравления с Новым годом — готовые тексты

Выберите открытку и поздравление для создания особой атмосферы волшебного праздника. Это могут быть короткие пожелания в прозе или стихах:
"Пусть символ 2026 года подарит свободу, грацию и скорость в достижении всего задуманного!"
"Пусть год Лошади стремительно принесет в вашу жизнь удачу, успех и энергию для новых свершений!"
"В год Лошади желаю стремительного движения к намеченным целям и исполнения самых сокровенных желаний!"
"Пусть 2026-й будет для нашей семьи счастливым годом, пусть реализуются все совместные планы. Желаю, чтобы наш дом всегда оставался местом, где царят любовь, уют и радость. С Новым годом!"
"Две тысячи двадцать шестой на пороге,
Открыты для счастья все Вам дороги!
Пусть год принесет удивительный свет,
Исполнит мечты и избавит от бед!"

Часто задаваемые вопросы о новогодних поздравлениях

  • Как отправить открытку в мессенджере?
В мессенджерах есть встроенные коллекции стикеров и открыток с символами года. Можно выбрать любой понравившийся вариант и отправить контакту. Также можно бесплатно скачать понравившуюся открытку и отправить ее как изображение или использовать специальные приложения для создания и отправки электронных открыток.
  • Как создать свою открытку быстро с помощью нейросети?
С помощью нейросети можно сгенерировать уникальное изображение по текстовому описанию и воплотить самые креативные идеи. Достаточно ввести запрос, например: "Элегантная лошадь с густой гривой в зимнем лесу, новогодняя открытка" и получить уникальное изображение. Сервисы позволяют выбирать разные стили генерации. Можно вводить простые запросы или детальное описание с уточнением по цвету, стилю, расположению.
  • Какой текст написать начальнику в новогодней открытке?
Для поздравления руководителя стоит выбирать сдержанный тон. Например:
"Уважаемый (имя и отчество) Примите искренние поздравления с Новым годом! Желаю Вам и всей команде процветания, успешных проектов и новых достижений в 2026 году!"
"С 2026-м! Пусть этот год будет не просто числом в календаре, а настоящим прорывом в Вашей жизни. Желаю, чтобы каждый день приносил что-то новое и удивительное, мечты превращались в цели, а цели — в достижения!"
"Уважаемый (имя и отчество)! Поздравляю Вас с наступающим годом Лошади! Пусть новый год принесет стабильность и процветание нашему коллективу под Вашим мудрым руководством!"
"С Новым годом Вас, (имя и отчество)! Пусть наступающий год принесет вдохновение для новых идей, энергию для их воплощения и пусть остается время для отдыха!"
  • Когда лучше отправлять новогодние открытки?
Оптимальное время для отправки бумажных поздравительных открыток — за 1-2 недели до наступления Нового года, чтобы они точно успели дойти до адресата. Электронные поздравления, цифровые открытки с символом года и сгенерированные картинки можно отправить и 31 декабря, но лучше заранее поздравить с наступающим праздником и не откладывать рассылку открыток на последние часы уходящего года.
  • Обязательно ли дарить открытку, если уже подарили подарок?
Поздравительная открытка с новым годом служит приятным дополнением к основному подарку, но дарить ее или нет — личный выбор каждого. Несмотря на цифровую эпоху, бумажные открытки не теряют своей актуальности. Добрые пожелания в открытке с символом 2026 года подчеркнут ваше внимание.
 
Новый годОткрыткиДед МорозСнегурочка
 
 
