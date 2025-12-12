В "Артеке" представили архивные фотодокументы военных лет

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Международном детском центре "Артек" представили два модуля мобильной экспозиции, созданные в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе центра.

В основе экспозиции — архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Посетители выставки познакомятся с работами классиков военной фотожурналистики: Евгения Халдея, Ивана Шагина, Якова Рюмкина и Ольги Игнатович.

"Благодаря этому проекту артековцы смогут увидеть лица героев, которые ценой невероятных усилий завоевали для нас мир", — сказал руководитель смены Сергей Кобильченко, слова которого приводятся в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" Экспозиция в "Артеке"

Впечатлениями от выставки поделились некоторые участники смены.

"Мы увидели уникальные исторические фотографии, узнали много нового про то, как наши солдаты освобождали Европу. Это настоящая, живая история, завораживающая и интересная", — цитирует пресс-служба слова Арины Марковой.

Актуальность выставки отметила Елизавета Семина. "Если мы не будем знать историю нашей страны, то и будущего у нас не будет. Важно знать об освобождении народов нашими солдатами. Советские солдаты были настоящими героями", — приводятся в сообщении ее слова.

© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" Экспозиция в "Артеке" Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 1 из 5 © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" Экспозиция в "Артеке" Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 2 из 5 © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" Экспозиция в "Артеке" Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 3 из 5 © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" Экспозиция в "Артеке" Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 4 из 5 © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" Экспозиция в "Артеке" Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 5 из 5 Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 1 из 5 Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 2 из 5 Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 3 из 5 Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 4 из 5 Экспозиция в "Артеке" © Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек" 5 из 5