В "Артеке" представили архивные фотодокументы военных лет
09:00 12.12.2025
В "Артеке" представили архивные фотодокументы военных лет
В "Артеке" представили архивные фотодокументы военных лет

© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"Экспозиция в "Артеке"
Экспозиция в Артеке - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Международном детском центре "Артек" представили два модуля мобильной экспозиции, созданные в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе центра.
В основе экспозиции — архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Посетители выставки познакомятся с работами классиков военной фотожурналистики: Евгения Халдея, Ивана Шагина, Якова Рюмкина и Ольги Игнатович.
"Благодаря этому проекту артековцы смогут увидеть лица героев, которые ценой невероятных усилий завоевали для нас мир", — сказал руководитель смены Сергей Кобильченко, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"Экспозиция в "Артеке"
Экспозиция в Артеке - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
Экспозиция в "Артеке"
Впечатлениями от выставки поделились некоторые участники смены.
"Мы увидели уникальные исторические фотографии, узнали много нового про то, как наши солдаты освобождали Европу. Это настоящая, живая история, завораживающая и интересная", — цитирует пресс-служба слова Арины Марковой.
Актуальность выставки отметила Елизавета Семина. "Если мы не будем знать историю нашей страны, то и будущего у нас не будет. Важно знать об освобождении народов нашими солдатами. Советские солдаты были настоящими героями", — приводятся в сообщении ее слова.
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"Экспозиция в "Артеке"
Экспозиция в Артеке
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"Экспозиция в "Артеке"
Экспозиция в Артеке
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"Экспозиция в "Артеке"
Экспозиция в Артеке
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"Экспозиция в "Артеке"
Экспозиция в Артеке
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"Экспозиция в "Артеке"
Экспозиция в Артеке
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
Экспозиция в "Артеке"
© Фото предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".
 
ОбществоАртекЕвгений ХалдейПрезидентский фонд культурных инициативЯпонияЕвропаСоциальный навигаторОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеРеспублика Крым80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
