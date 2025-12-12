Особняк "Мастера и Маргариты" по делу Иванова все еще находится под арестом

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Особняк из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, изъятый у экс-замминистра обороны Тимура Иванова, все еще остается под арестом, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.