Особняк "Мастера и Маргариты" по делу Иванова все еще находится под арестом

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Особняк из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, изъятый у экс-замминистра обороны Тимура Иванова, все еще остается под арестом, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Изъятый особняк из "Мастера и Маргариты" в 645,5 квадратных метров находится в Чистом переулке в центре Москвы. Как следует из документов, арест был наложен на историческую усадьбу в мае 2024 года, после чего арест неоднократно продлевался, последний раз - в октябре этого года.
В начале декабря Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у Иванова и его близких – только автомобиль Bentley 2004 года выпуска, принадлежащий бывшей жене экс-замминистра Светлане Захаровой, не был обращен в доход РФ. В ГП в свою очередь сообщили, что стоимость изъятого имущества превышает 1,2 миллиарда рублей.
Среди изъятого имущества, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, значатся особняк в центре Москвы, земельные участки, ретроавтомобили, в том числе "сталинский" лимузин ЗИС-110 1949 года выпуска, немецкий Opel Admiral и американский Packard 1939 и 1942-х годов выпуска, множество ювелирных изделий и часов разных брендов, а также оружие и книги, среди которых "Фауст" 1899 года.