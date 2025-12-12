Орбан раскрыл, какой "сюрприз" ЕС сегодня готовит России

Власти Бельгии пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.