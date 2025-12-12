Рейтинг@Mail.ru
Орбан раскрыл, какой "сюрприз" ЕС сегодня готовит России - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/orban-2061585296.html
Орбан раскрыл, какой "сюрприз" ЕС сегодня готовит России
Орбан раскрыл, какой "сюрприз" ЕС сегодня готовит России - РИА Новости, 12.12.2025
Орбан раскрыл, какой "сюрприз" ЕС сегодня готовит России
Возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов в Европе нанесет серьезный ущерб Евросоюзу, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:53:00+03:00
2025-12-12T09:53:00+03:00
в мире
бельгия
виктор орбан
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251212/mema-2061572943.html
https://ria.ru/20251210/aktivy-2061249627.html
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Бельгия, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз
Орбан раскрыл, какой "сюрприз" ЕС сегодня готовит России

Орбан: решение о бессрочной заморозке активов РФ нанесет серьезный ущерб ЕС

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов в Европе нанесет серьезный ущерб Евросоюзу, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

"Сегодня брюссельцы переходят Рубикон. В полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС. Предметом обсуждения будут замороженные российские активы, по которым государства - члены ЕС до сих пор голосовали каждые шесть месяцев и принимали единогласное решение", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Опасные маневры". Новое заявление Мерца вызвало изумление на Западе
08:35
Орбан добавил, что Еврокомиссия систематически насилует законодательство ЕС.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти Бельгии пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Politico рассказало о требовании Бельгии к ЕС в связи с активами России
10 декабря, 23:46
 
В миреБельгияВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала