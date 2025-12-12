Орбан раскрыл, какой "сюрприз" ЕС сегодня готовит России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов в Европе нанесет серьезный ущерб Евросоюзу, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Сегодня брюссельцы переходят Рубикон. В полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС. Предметом обсуждения будут замороженные российские активы, по которым государства - члены ЕС до сих пор голосовали каждые шесть месяцев и принимали единогласное решение", — говорится в публикации.
Орбан добавил, что Еврокомиссия систематически насилует законодательство ЕС.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти Бельгии пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.