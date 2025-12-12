https://ria.ru/20251212/opasnost-2061550584.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 12.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
