Рейтинг@Mail.ru
Ермак украл 50 миллионов долларов у ООН, заявил Шарий - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/oon-2061706812.html
Ермак украл 50 миллионов долларов у ООН, заявил Шарий
Ермак украл 50 миллионов долларов у ООН, заявил Шарий - РИА Новости, 12.12.2025
Ермак украл 50 миллионов долларов у ООН, заявил Шарий
Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак украл 50 миллионов долларов у Организации Объединенных Наций благодаря помощи сотрудника организации Виталия... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:41:00+03:00
2025-12-12T16:41:00+03:00
в мире
украина
сша
испания
андрей ермак
тимур миндич
анатолий шарий
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054244438.html
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060978544.html
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057765900.html
украина
сша
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, испания, андрей ермак, тимур миндич, анатолий шарий, оон, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, США, Испания, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Анатолий Шарий, ООН, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
Ермак украл 50 миллионов долларов у ООН, заявил Шарий

Шарий: Ермак украл $50 млн у ООН благодаря Миндичу и Борису Джонсону

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак украл 50 миллионов долларов у Организации Объединенных Наций благодаря помощи сотрудника организации Виталия Ваншельбойма и фигуранта дела о коррупции в энергетике Украины Тимура Миндича, заявил украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на источники.
Газета New York Times в декабре 2023 года сообщала, что ООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции. В марте 2025 года он был задержан на территории Испании, а затем в октябре испанские власти одобрили его экстрадицию в США.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
"Андрей Ермак через Тимура Миндича и сотрудника ООН украинского происхождения В. Ваншельбойма в 2021-2022 годах организовал хищение денежных средств ООН в размере более 50 миллионов долларов США, используя счета компаний, аффилированных с экс-премьер-министром Великобритании Б. Джонсоном", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
По его словам, Ваншельбойм направил более 60 миллионов долларов в виде займов и траншей в структуры, подконтрольные британскому предпринимателю Дэвиду Кендрику - Sustainable Housing Solutions и НКО Ocean Generation, средства предназначались для проектов в Африке и Азии. Как утверждает Шарий, Ермак отвечал за вывод и легализацию средств под гарантии Джонсона, а Миндич был связующим звеном между ними. "В течение 2022 года в ООН были проведены внутренние проверки, по результатам которых установлено, что в рамках указанных проектов освоено не более 10% средств, цели программ не достигнуты. В отношении В. Ваншельбойма было инициировано служебное разбирательство, в январе 2023 года он был уволен из ООН", - добавил Шарий.
По его данным, Ермак в попытке замять скандал с Ваншельбоймом перевел на счета одной из связанных с Джонсоном лоббистских фирм более миллиона долларов, но этот транш не прошел финансовый мониторинг американских спецслужб. Блогер утверждает, что средства ООН в размере более 50 миллионов долларов все еще находятся в руках Ермака, Кендрика и Джонсона.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Легче ликвидировать": Зеленский высказался о поисках замены Ермаку
9 декабря, 23:42
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Шарий сообщил о подготовке новых разоблачений в окружении Зеленского
26 ноября, 16:37
 
В миреУкраинаСШАИспанияАндрей ЕрмакТимур МиндичАнатолий ШарийООННациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала