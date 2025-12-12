МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак украл 50 миллионов долларов у Организации Объединенных Наций благодаря помощи сотрудника организации Виталия Ваншельбойма и фигуранта дела о коррупции в энергетике Украины Тимура Миндича, заявил украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на источники.

По его данным, Ермак в попытке замять скандал с Ваншельбоймом перевел на счета одной из связанных с Джонсоном лоббистских фирм более миллиона долларов, но этот транш не прошел финансовый мониторинг американских спецслужб. Блогер утверждает, что средства ООН в размере более 50 миллионов долларов все еще находятся в руках Ермака, Кендрика и Джонсона.