Ермак украл 50 миллионов долларов у ООН, заявил Шарий

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак украл 50 миллионов долларов у Организации Объединенных Наций благодаря помощи сотрудника организации Виталия Ваншельбойма и фигуранта дела о коррупции в энергетике Украины Тимура Миндича, заявил украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на источники.
Газета New York Times в декабре 2023 года сообщала, что ООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции. В марте 2025 года он был задержан на территории Испании, а затем в октябре испанские власти одобрили его экстрадицию в США.
"Андрей Ермак через Тимура Миндича и сотрудника ООН украинского происхождения В. Ваншельбойма в 2021-2022 годах организовал хищение денежных средств ООН в размере более 50 миллионов долларов США, используя счета компаний, аффилированных с экс-премьер-министром Великобритании Б. Джонсоном", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
По его словам, Ваншельбойм направил более 60 миллионов долларов в виде займов и траншей в структуры, подконтрольные британскому предпринимателю Дэвиду Кендрику - Sustainable Housing Solutions и НКО Ocean Generation, средства предназначались для проектов в Африке и Азии. Как утверждает Шарий, Ермак отвечал за вывод и легализацию средств под гарантии Джонсона, а Миндич был связующим звеном между ними. "В течение 2022 года в ООН были проведены внутренние проверки, по результатам которых установлено, что в рамках указанных проектов освоено не более 10% средств, цели программ не достигнуты. В отношении В. Ваншельбойма было инициировано служебное разбирательство, в январе 2023 года он был уволен из ООН", - добавил Шарий.
По его данным, Ермак в попытке замять скандал с Ваншельбоймом перевел на счета одной из связанных с Джонсоном лоббистских фирм более миллиона долларов, но этот транш не прошел финансовый мониторинг американских спецслужб. Блогер утверждает, что средства ООН в размере более 50 миллионов долларов все еще находятся в руках Ермака, Кендрика и Джонсона.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.