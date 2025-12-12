https://ria.ru/20251212/oon-2061573523.html
ООН достойно выполняет свою миссию, заявил Путин
ООН достойно выполняет свою миссию, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2025
ООН достойно выполняет свою миссию, заявил Путин
ООН достойно выполняет свою миссию, зачастую будучи единственным механизмом для баланса интересов в мире, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
Путин назвал ООН механизмом для баланса интересов в мире