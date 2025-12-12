ООН достойно выполняет свою миссию, заявил Путин

Рейтинг@Mail.ru
08:36 12.12.2025
ООН, Владимир Путин, В мире
ООН, Владимир Путин, В мире
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. ООН достойно выполняет свою миссию, зачастую будучи единственным механизмом для баланса интересов в мире, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства участвует в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
"Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов", - сказал Путин, выступая на форуме.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет, заявил Небензя
10 ноября, 01:33
 
ООНВладимир ПутинВ мире
 
 
