Набор продуктов для оливье подешевел в 15 регионах

новый год
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Набор продуктов для традиционного новогоднего салата оливье в среднем по России подорожал на пять рублей, но в 15 регионах стал дешевле, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
Так, с учетом средних цен на продукты за ноябрь, для приготовления 800 граммов оливье с колбасой потребуется 230,25 рубля — на 2,03 процента больше, чем годом ранее (225,65 рубля). При этом яйца, картофель, морковь, огурцы и репчатый лук подешевели.
В Москве
, Брянской, Воронежской, Тверской, Тульской, Челябинской областях
, Коми
, Крыму
, Ингушетии
, Чечне, Тыве
, Ставропольском крае
, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах
оливье будет дешевле прошлогоднего. Больше всего салат подорожал в Карелии
— на 12,6 процента. Дороже всего он обойдется жителям Чукотки
— как минимум в 497 рублей, дешевле всего — в Мордовии (около 180 рублей).
ЦСР оценил также расходы на оливье с красной рыбой (ее по рецепту потребуется 224 грамма). Стоимость такой версии салата выросла на 6,2 процента — до 695 рублей. В шести регионах — Калмыкии
, Крыму, Ставропольском крае, Брянской, Курганской и Курской областях
— она снизилась, а вот в Ненецком автономном округе
подскочила на 25,5 процента. Самый дорогой оливье с рыбой можно приготовить в Мурманской области
— он будет стоит более 900 рублей, самый дешевый — на Чукотке (примерно 532 рубля).
Самый недорогой оливье — вегетарианский, с грибами вместо мяса или рыбы. За год он подорожал на 4,4 процента (до 201,7 рубля). Дороже всего такой салат будет стоить на Чукотке (более 480 рублей), дешевле всего — в Ингушетии (примерно 144 рубля).