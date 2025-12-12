Набор продуктов для оливье подешевел в 15 регионах

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Набор продуктов для традиционного новогоднего салата оливье в среднем по России подорожал на пять рублей, но в 15 регионах стал дешевле, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Так, с учетом средних цен на продукты за ноябрь, для приготовления 800 граммов оливье с колбасой потребуется 230,25 рубля — на 2,03 процента больше, чем годом ранее (225,65 рубля). При этом яйца, картофель, морковь, огурцы и репчатый лук подешевели.