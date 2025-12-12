Рейтинг@Mail.ru
Набор продуктов для оливье подешевел в 15 регионах - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 12.12.2025 (обновлено: 11:11 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/olive-2061591696.html
Набор продуктов для оливье подешевел в 15 регионах
Набор продуктов для оливье подешевел в 15 регионах - РИА Новости, 12.12.2025
Набор продуктов для оливье подешевел в 15 регионах
Набор продуктов для традиционного новогоднего салата оливье в среднем по России подорожал на пять рублей, но в 15 регионах стал дешевле, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:09:00+03:00
2025-12-12T11:11:00+03:00
чукотка
республика крым
республика ингушетия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bfe70c04af4c37ee37ecf5053b6aaca.jpg
https://ria.ru/20251211/zakuski-na-novyj-god-2026-recepty-2061409283.html
https://ria.ru/20251208/olive-2060471970.html
чукотка
республика крым
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694819_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb31f25d458e8c19f4dc50cf5dda5040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чукотка, республика крым, республика ингушетия, новый год
Чукотка, Республика Крым, Республика Ингушетия, Новый год
Набор продуктов для оливье подешевел в 15 регионах

Набор продуктов для оливье снизился в цене в 15 регионах

© iStock.com / DronGОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© iStock.com / DronG
Оливье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Набор продуктов для традиционного новогоднего салата оливье в среднем по России подорожал на пять рублей, но в 15 регионах стал дешевле, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
Так, с учетом средних цен на продукты за ноябрь, для приготовления 800 граммов оливье с колбасой потребуется 230,25 рубля — на 2,03 процента больше, чем годом ранее (225,65 рубля). При этом яйца, картофель, морковь, огурцы и репчатый лук подешевели.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Закуски на Новый год 2026: лучшие рецепты для года Красной Огненной Лошади
11 декабря, 17:07
В Москве, Брянской, Воронежской, Тверской, Тульской, Челябинской областях, Коми, Крыму, Ингушетии, Чечне, Тыве, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах оливье будет дешевле прошлогоднего. Больше всего салат подорожал в Карелии — на 12,6 процента. Дороже всего он обойдется жителям Чукотки — как минимум в 497 рублей, дешевле всего — в Мордовии (около 180 рублей).
ЦСР оценил также расходы на оливье с красной рыбой (ее по рецепту потребуется 224 грамма). Стоимость такой версии салата выросла на 6,2 процента — до 695 рублей. В шести регионах — Калмыкии, Крыму, Ставропольском крае, Брянской, Курганской и Курской областях — она снизилась, а вот в Ненецком автономном округе подскочила на 25,5 процента. Самый дорогой оливье с рыбой можно приготовить в Мурманской области — он будет стоит более 900 рублей, самый дешевый — на Чукотке (примерно 532 рубля).
Самый недорогой оливье — вегетарианский, с грибами вместо мяса или рыбы. За год он подорожал на 4,4 процента (до 201,7 рубля). Дороже всего такой салат будет стоить на Чукотке (более 480 рублей), дешевле всего — в Ингушетии (примерно 144 рубля).
Тарелка с салатом Оливье - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Определены самые дорогие салаты на Новый год
8 декабря, 02:35
 
ЧукоткаРеспублика КрымРеспублика ИнгушетияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала