В Шереметьево ввели временные ограничения
Вновь введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "Ковёр", сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:37:00+03:00
2025-12-12T13:37:00+03:00
2025-12-12T13:46:00+03:00
