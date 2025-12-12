https://ria.ru/20251212/ogranicheniya-2061583272.html
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения - РИА Новости, 12.12.2025
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
