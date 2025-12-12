https://ria.ru/20251212/ogranicheniya-2061557891.html
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 12.12.2025
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T04:19:00+03:00
2025-12-12T04:19:00+03:00
2025-12-12T04:19:00+03:00
владикавказ
грозный
магас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992149914_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_b4be2df3b1e5076b6d200fe49dcdeff4.jpg
https://ria.ru/20251212/ogranicheniya-2061556084.html
владикавказ
грозный
магас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992149914_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2efda3f9a1cf1afff096cf2b98d9b964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, магас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Владикавказ, Грозный, Магас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В четырех аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля ввели ограничения