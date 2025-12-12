https://ria.ru/20251212/ogranicheniya-2061546175.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 12.12.2025
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T01:30:00+03:00
2025-12-12T01:30:00+03:00
2025-12-12T01:30:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_60a90c0023a602a7e921302b02fcd9e1.jpg
https://ria.ru/20251212/ogranicheniya-2061543207.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4500a21c6783f2d5e030d83489d3fb9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты