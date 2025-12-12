https://ria.ru/20251212/odessa-2061587019.html
Зеленского сейчас на Украине любят только нацисты, считают в Одессе
Зеленского сейчас на Украине любят только нацисты, считают в Одессе - РИА Новости, 12.12.2025
Зеленского сейчас на Украине любят только нацисты, считают в Одессе
Владимира Зеленского сейчас любят и поддерживают на Украине только нацисты, рассказала РИА Новости жительница Одессы. РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимира Зеленского сейчас любят и поддерживают на Украине только нацисты, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
По ее словам, отношение украинцев к Зеленскому
сильно ухудшилось в связи с коррупционным скандалом, его перестали поддерживать даже те, кто был раньше на его стороне.
"Остались, конечно, такие тупоголовые, те, которые с нацистскими настроениями. И они, конечно, будут держаться за него. Они как любили, так и будут его любить, потому что он, в первую очередь, преследует их интересы", - сказала собеседница агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что Украине
пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
НАБУ
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу
, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.