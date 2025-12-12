СМИ: сотрудники военкомата в Одессе схватили курьера службы доставки

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе схватили курьера службы доставки и затащили его в микроавтобус, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.