СМИ: сотрудники военкомата в Одессе схватили курьера службы доставки
01:40 12.12.2025
СМИ: сотрудники военкомата в Одессе схватили курьера службы доставки
Сотрудники военкомата в Одессе схватили курьера службы доставки и затащили его в микроавтобус, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.12.2025
украина, одесса, дмитрий лубинец, страна.ua, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Одесса, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
СМИ: сотрудники военкомата в Одессе схватили курьера службы доставки

Сотрудники военкомата в Одессе схватили курьера службы доставки

© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция в Одессе
Полиция в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе схватили курьера службы доставки и затащили его в микроавтобус, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Кадры насильственной бусификации в Одессе. Пятеро сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) "бусифицировали" курьера (службы доставки - ред.) "Глово", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Как отмечает "Страна.ua", сотрудники полиции, присутствие которых является обязательным во время мобилизации, "в кадре отсутствуют".
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Украина Одесса Дмитрий Лубинец Страна.ua Верховная Рада Украины Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
