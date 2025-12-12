Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о газе в селе Быстровка после обращения жителей к Путину - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/novosibirsk-2061584388.html
Власти рассказали о газе в селе Быстровка после обращения жителей к Путину
Власти рассказали о газе в селе Быстровка после обращения жителей к Путину - РИА Новости, 12.12.2025
Власти рассказали о газе в селе Быстровка после обращения жителей к Путину
Правительство Новосибирской области обратилось в "Газпром" с предложением о газификации села Быстровка, жители которого обратились на прямую линию к президенту... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:47:00+03:00
2025-12-12T09:47:00+03:00
новосибирская область
россия
искитимский район
владимир путин
александр бастрыкин
газпром
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42706/12/427061238_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_4a014b045ca6b1e2836b1f06ef284651.jpg
https://ria.ru/20251210/sk-2061196633.html
https://ria.ru/20251210/obraschenie-2061187569.html
новосибирская область
россия
искитимский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42706/12/427061238_213:0:2880:2000_1920x0_80_0_0_4cc8835e2b98abaf4f0a7412a42c95e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, россия, искитимский район, владимир путин, александр бастрыкин, газпром, следственный комитет россии (ск рф)
Новосибирская область, Россия, Искитимский район, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Газпром, Следственный комитет России (СК РФ)
Власти рассказали о газе в селе Быстровка после обращения жителей к Путину

Власти предложили газифицировать село Быстровка после обращения жителей к Путину

© РИА Новости / Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в медиабанк
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 12 дек - РИА Новости. Правительство Новосибирской области обратилось в "Газпром" с предложением о газификации села Быстровка, жители которого обратились на прямую линию к президенту РФ, вопрос находится на рассмотрении, сообщили РИА Новости в министерстве ЖКЖ и энергетики региона.
В минувший четверг в эфире "Первого канала" озвучено обращение, направленное на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Жители села Быстровка с населением более 1 тысячи человек просят провести газ. По их словам, газ обещали провести еще 11 лет назад, а сейчас власти отвечают, что село "нерентабельное" или, что газификация будет, но только после 2030 года. Глава СК РФ Александр Бастрыкин, поручил представить ему доклад о ходе процессуальной проверки, которая проводится по статье 293 УК РФ (халатность).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Саратове начали проверку после жалобы на прямую линию Путина
10 декабря, 18:01
«

"Правительством Новосибирской области в апреле 2025 года были направлены предложения по включению села Быстровка и села Завьялово в программу ПАО "Газпром", в настоящее время вопрос находится на рассмотрении", - заяввили РИА Новости в министерстве.

В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что мероприятия по газификации населенных пунктов в Новосибирской области ведутся в рамках инвестпрограммы "Газпрома" под названием "Развитие газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы". В этой программе газификация сел Быстровка и Завьялово Искитимского района не предусмотрена.
«

"В связи с финансированием вышеуказанных мероприятий за счет средств ПАО "Газпром", включение населенных пунктов Новосибирской области в программу, а также сроки реализации необходимых мероприятий по газификации определяются ПАО "Газпром", с учетом предложений правительства Новосибирской области", - отметили в ведомстве.

Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным
10 декабря, 17:34
 
Новосибирская областьРоссияИскитимский районВладимир ПутинАлександр БастрыкинГазпромСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала