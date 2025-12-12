Власти рассказали о газе в селе Быстровка после обращения жителей к Путину

НОВОСИБИРСК, 12 дек - РИА Новости. Правительство Новосибирской области обратилось в "Газпром" с предложением о газификации села Быстровка, жители которого обратились на прямую линию к президенту РФ, вопрос находится на рассмотрении, сообщили РИА Новости в министерстве ЖКЖ и энергетики региона.
В минувший четверг в эфире "Первого канала" озвучено обращение, направленное на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Жители села Быстровка с населением более 1 тысячи человек просят провести газ. По их словам, газ обещали провести еще 11 лет назад, а сейчас власти отвечают, что село "нерентабельное" или, что газификация будет, но только после 2030 года. Глава СК РФ Александр Бастрыкин, поручил представить ему доклад о ходе процессуальной проверки, которая проводится по статье 293 УК РФ (халатность).
"Правительством Новосибирской области в апреле 2025 года были направлены предложения по включению села Быстровка и села Завьялово в программу ПАО "Газпром", в настоящее время вопрос находится на рассмотрении", - заяввили РИА Новости в министерстве.
В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что мероприятия по газификации населенных пунктов в Новосибирской области ведутся в рамках инвестпрограммы "Газпрома" под названием "Развитие газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы". В этой программе газификация сел Быстровка и Завьялово Искитимского района не предусмотрена.
"В связи с финансированием вышеуказанных мероприятий за счет средств ПАО "Газпром", включение населенных пунктов Новосибирской области в программу, а также сроки реализации необходимых мероприятий по газификации определяются ПАО "Газпром", с учетом предложений правительства Новосибирской области", - отметили в ведомстве.