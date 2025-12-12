https://ria.ru/20251212/novgorod-2061693549.html
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты - РИА Новости, 12.12.2025
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты
Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после того, как местный блогер пожаловалась на то, что ее якобы избили в одном из салонов красоты, сообщили РИА... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:06:00+03:00
2025-12-12T16:06:00+03:00
2025-12-12T16:08:00+03:00
происшествия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251212/saratov-2061636220.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку по делу о драке в салоне красоты
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек — РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после того, как местный блогер пожаловалась на то, что ее якобы избили в одном из салонов красоты, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором женщина горячо спорит с мужчиной в салоне красоты, затем девушка в светлой униформе затевает с ней потасовку, после чего мужчина за ноги выволакивает женщину из помещения. Утверждается, что жертвой стала местная бьюти-блогер, которая регулярно посещает салоны красоты и якобы разоблачает нарушения в их работе.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД региона, вечером 10 декабря к ним обратилась местная жительница с заявлением о нападении.
"В отдел полиции №2 по Нижнему Новгороду
поступило заявление от нижегородки по факту нанесения ей телесных повреждений в нежилом помещении, расположенном в Канавинском районе. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка", - рассказали агентству в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать видео с дракой.