В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек — РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после того, как местный блогер пожаловалась на то, что ее якобы избили в одном из салонов красоты, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором женщина горячо спорит с мужчиной в салоне красоты, затем девушка в светлой униформе затевает с ней потасовку, после чего мужчина за ноги выволакивает женщину из помещения. Утверждается, что жертвой стала местная бьюти-блогер, которая регулярно посещает салоны красоты и якобы разоблачает нарушения в их работе.