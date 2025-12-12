Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 12.12.2025 (обновлено: 16:08 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/novgorod-2061693549.html
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты - РИА Новости, 12.12.2025
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты
Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после того, как местный блогер пожаловалась на то, что ее якобы избили в одном из салонов красоты, сообщили РИА... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:06:00+03:00
2025-12-12T16:08:00+03:00
происшествия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251212/saratov-2061636220.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде полиция начала проверку о драке в салоне красоты

В Нижнем Новгороде полиция начала проверку по делу о драке в салоне красоты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек — РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после того, как местный блогер пожаловалась на то, что ее якобы избили в одном из салонов красоты, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором женщина горячо спорит с мужчиной в салоне красоты, затем девушка в светлой униформе затевает с ней потасовку, после чего мужчина за ноги выволакивает женщину из помещения. Утверждается, что жертвой стала местная бьюти-блогер, которая регулярно посещает салоны красоты и якобы разоблачает нарушения в их работе.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД региона, вечером 10 декабря к ним обратилась местная жительница с заявлением о нападении.
"В отдел полиции №2 по Нижнему Новгороду поступило заявление от нижегородки по факту нанесения ей телесных повреждений в нежилом помещении, расположенном в Канавинском районе. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка", - рассказали агентству в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать видео с дракой.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Саратове рассказали о состоянии подростков, пострадавших в массовой драке
Вчера, 12:57
 
ПроисшествияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала