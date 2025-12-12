https://ria.ru/20251212/novak-2061683307.html
Россия выходит на уровни добычи нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак
Россия выходит на уровни добычи нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак
2025-12-12T15:46:00+03:00
2025-12-12T15:46:00+03:00
2025-12-12T15:46:00+03:00
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Россия после завершения компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ постепенно наращивает добычу и выходит на уровни, предусмотренные квотами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас рост (добычи нефти - ред.) идет, в ноябре мы тоже приросли к октябрю. То есть мы постепенно выходим на квоты. Ранее мы компенсировали то, что перевыполняли, сейчас постепенно выходим на объемы, предусмотренные квотами. Рост идет", - сказал он журналистам.