Рейтинг@Mail.ru
Россия выходит на уровни добычи нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/novak-2061683307.html
Россия выходит на уровни добычи нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак
Россия выходит на уровни добычи нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак - РИА Новости, 12.12.2025
Россия выходит на уровни добычи нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак
Россия после завершения компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ постепенно наращивает добычу и выходит на уровни, предусмотренные... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:46:00+03:00
2025-12-12T15:46:00+03:00
экономика
россия
александр новак
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_8b8a5164198593fa9da596fa9bdffc2e.jpg
https://ria.ru/20251212/isk-2061662314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4ea542b049864ca669bab90dad950eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Россия выходит на уровни добычи нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак

Новак: Россия постепенно выходит на уровни добычи нефти в рамках квот ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Россия после завершения компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ постепенно наращивает добычу и выходит на уровни, предусмотренные квотами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас рост (добычи нефти - ред.) идет, в ноябре мы тоже приросли к октябрю. То есть мы постепенно выходим на квоты. Ранее мы компенсировали то, что перевыполняли, сейчас постепенно выходим на объемы, предусмотренные квотами. Рост идет", - сказал он журналистам.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Россия делает все, чтобы защитить свои резервы, заявил Новак
Вчера, 14:34
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала