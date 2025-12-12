https://ria.ru/20251212/novak-2061679283.html
Российским нефтяникам нужны инвестиции для роста добычи, заявил Новак
Российским нефтяникам нужны инвестиции для роста добычи, заявил Новак
Российским нефтяникам нужны инвестиции для роста добычи, заявил Новак
Российским нефтяникам потребуются дополнительные инвестиции для роста добычи нефти в рамках ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 12.12.2025
Российским нефтяникам нужны инвестиции для роста добычи, заявил Новак
Новак: российским нефтяникам нужны инвестиции для роста добычи нефти в ОПЕК+