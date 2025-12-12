Рейтинг@Mail.ru
15:32 12.12.2025 (обновлено: 15:37 12.12.2025)
Российским нефтяникам нужны инвестиции для роста добычи, заявил Новак
Российским нефтяникам потребуются дополнительные инвестиции для роста добычи нефти в рамках ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 12.12.2025
экономика, опек, россия, александр новак
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Российским нефтяникам потребуются дополнительные инвестиции для роста добычи нефти в рамках ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Компании увеличивают добычу (нефти в рамках ОПЕК+ - ред.), работают, это непростой процесс, потому что долгое время добыча снижалась, поэтому сейчас потребует дополнительных инвестиций, соответственно, компании повышают свою добычу в соответствии с предусмотренными квотами", - сказал Новак.
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
1 декабря, 15:56
 
ЭкономикаОПЕКРоссияАлександр Новак
 
 
