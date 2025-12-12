Мамонты, Донской и Петр I на одном поле. ИИ воссоздал историю России

Примерно 11 тысяч лет назад. Шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius) и благородные олени (Cervus elaphus hippelaphus) на Куликовом поле в районе реки Смолки. Для человеческой цивилизации это верхний палеолит (древнекаменный век). Мастерская по изготовлению каменных орудий этого периода найдена на берегу реки Непрядвы.

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Победа над ордынцами на Куликовом поле объединила русские земли вокруг Московского княжества. Однако мало кто знает, что поле играло важную роль в истории страны как до битвы 1380 года, так и после нее. Ко Дню Конституции ученые государственного музея-заповедника "Куликово поле" совместно с медиагруппой "Россия сегодня" впервые реконструировали с помощью искусственного интеллекта ключевые для этой территории этапы — от эпохи мамонтов до периода правления Петра I.

"События Куликовской битвы во многом предопределили историю формирования российской государственности. Однако Куликово поле — это не только место сражения, но и поле жизни, источник вдохновения, культурный феномен. У нас, музейщиков, обладающих глубоким научным знанием об этом месте, есть задача поделиться этой информацией не только через лекции и книги, но и самым демократичным видом искусства — через визуальные образы", — сказал директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

Археологи музея более 40 лет занимаются раскопками на поле. За это время они собрали внушительную коллекцию артефактов, которая и легла в основу проекта по реконструкции.

Над визуальной "лентой времени" ученые работали в тесном сотрудничестве с медиагруппой "Россия сегодня".

"Нам было важно показать, что поле — это не фон, на котором разворачиваются важные исторические события, а их непосредственный участник. Самым сложным в этом было создать достоверную "картинку". Если по Петровской эпохе мы имеем много подробных нарративных и визуальных источников, то для более раннего времени их мало, а до X века нет вообще. Поэтому мы использовали исследования археологов, палеоботаников, антропологов и других ученых", — отметил старший редактор-аналитик Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Александр Титков.

О технологии создания фотореалистичных изображений рассказала бильд-редактор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анна Маркелова. По ее словам, серия реконструкций — это не столько заслуга искусственного интеллекта, сколько кропотливый труд человека, диалог ученых и художника. Поскольку современные нейросети пока не способны создавать сложные многоплановые сцены целиком, изображения собирали по частям.

"Фон и детали я генерировала отдельно, потом сводила их вместе и дорабатывала изображение вручную. Безусловно, ИИ помог значительно ускорить работу, однако заменить художника он пока не способен, особенно если речь идет о фотореалистичном стиле, который требует вдвойне больше внимания и точности", — пояснила Маркелова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Первое изображение переносит зрителя на 11 тысяч лет назад. На поле тогда жили мамонты и европейские благородные олени (Cervus elaphus hippelaphus). Находки костей этих животных обычны для региона: по словам заместителя директора государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрея Наумова, он не раз находил их фрагменты в ходе экспедиций. Уникальным Куликово поле делают следы человека древнекаменного века.

"Человек появился здесь в эпоху верхнего палеолита, примерно 15–20 тысяч лет назад. На берегу Непрядвы мы нашли мастерскую по изготовлению каменных орудий — редчайшая удача, потому что следы человека древнекаменного века в Тульской области можно пересчитать по пальцам одной руки", — рассказал Наумов.

В конце палеолита Куликово поле начинает приобретать знакомый нам сегодня вид, отметила начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.

"Современный ландшафт, который мы называем лесостепным, начал формироваться после отступления последнего ледника около 11 тысяч лет назад", — заявила Бурова. Именно поэтому визуальная реконструкция в этой версии близка к тому, что можно увидеть здесь сегодня.

В том же ландшафте, но уже в XII–XIV веках, разворачиваются события второй реконструкции. В центре сюжета — реальный житель этой территории, останки которого нашла археологическая экспедиция музея.

© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ XIV век нашей эры. Житель Куликова поля ловит рыбу в районе слияния рек Дона и Непрядвы. Реконструкция облика человека выполнена по черепу из могильников XIII-XIV века. © РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ XIV век нашей эры. Житель Куликова поля ловит рыбу в районе слияния рек Дона и Непрядвы. Реконструкция облика человека выполнена по черепу из могильников XIII-XIV века.

"Понять, каким было сельское население, позволяют найденные на Куликовом поле могильники XIII–XIV веков. Так, черты лица изображенного мужчины были реконструированы на основе одного из двух наиболее хорошо сохранившихся черепов из этих могильников", — отметил заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров. Известно также, что жители поля были коренастыми, крепкими и относительно невысокими — средний рост мужчины составлял около 170 сантиметров.

О том, что население местных селищ занималось рыбной ловлей, говорят не только находки костей и чешуи рыб, но и повсеместное обнаружение глиняных грузил, рыболовных крючков, наконечников острог и костяных блесен.

Следы поселений доказывают, что, вопреки распространенному ранее мнению, в XII–XIV веках на поле кипела жизнь. И можно предположить, что местные жители были "зрителями" Куликовской битвы.

Куликовская битва 8 сентября 1380 года стала переломным моментом, заложившим основы централизованного русского государства. Победа в ней была достигнута во многом благодаря тактике Дмитрия Донского, учитывающей особенности ландшафта. Так, Куликово поле оказалось тесно связано с судьбами участников сражения.

Важную роль ландшафт сыграл и в финале битвы. Согласно местному преданию, раненый князь нашел опору у большого камня в лощине Рыбий Верх. Там его и обнаружили дружинники после сражения. Мог ли такой сюжет существовать в реальности, рассказал РИА Новости Андрей Наумов.

"Народные предания — это материализация памяти. О том, что Дмитрий Донской получил ранение, говорит тот факт, что после Куликовской битвы русское войско долго стояло в Коломне, князь там отлеживался. Не случайно после битвы Донской прожил всего девять лет. Так что мы можем допустить, что его раненого действительно могли найти возле большого камня", — объяснил он.

© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ 8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх) © РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ 8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх)

Эксперты подчеркивают: третья реконструкция — первая попытка создания визуального образа предания, важной части коллективной памяти о Куликовской битве. Авторы отошли от традиционного пафоса, сделав упор на личность князя.

"Мы хотели показать Дмитрия Донского живым человеком с его чувствами, мыслями, переживаниями. На момент битвы ему было всего 30 лет — молодой мужчина. Однако обычно его изображают чуть ли не старцем. Нам же было важно создать реалистичный образ", — подчеркнул Александр Титков.

Куликово поле становилось местом сражения не один раз. Так, например, в 1542 году там произошло военное столкновение между русскими дружинами и крымскими татарами, названное археологами музея "второй Куликовской битвой".

Чтобы защититься от набегов со стороны Дикого поля и укрепить границу, в конце 1560-х годов на поле был построен Епифанский острог — важный форпост Большой засечной черты. Епифань возвели на левом высоком берегу Дона под руководством князя Ивана Мстиславского. Ученые полагают, что именно здесь казачество окончательно оформилось как одно из служилых сословий допетровской России.

"Большую часть населения Епифани тогда составляли так называемые городовые казаки — люди, которые нанялись на службу Московского государства. Наша экспедиция находила там много предметов вооружения: детали огнестрельного оружия, наконечники стрел, копий, фрагменты сабель, а также нательные крестики, монетки, инструменты, ножи, сельскохозяйственные орудия, посуду", — рассказал ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.

Об истории Епифани известно мало, хотя в период Смутного времени город на некоторое время стал столицей государства. В 1613 году, после избрания Михаила Романова, здесь вместе с атаманом Иваном Заруцким оказалась коронованная в 1606 году Марина Мнишек — вдова самозванцев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.

"Четвертая реконструкция впервые позволяет увидеть поле глазами Марины Мнишек в конце марта – начале апреля 1613 года. Она потеряла все и понимает: ее сын, скорее всего, никогда не станет правителем. Взгляд ее полон трагизма, однако в душе еще теплится надежда", — отметил Александр Титков.

Одна из самых ярких страниц в истории этих земель приходится на период правления Петра I, когда Большое Куликово поле стало частью его амбициозных планов. Поэтому финальный сюжет "ленты времени" посвящен строительству Ивановского канала, который должен был соединить великие реки Русской равнины Волгу и Дон.

Известно, что 2 февраля 1703 года Петр I приехал на Куликово поле, чтобы лично проверить готовность шлюзов. Сцену реконструировали по воспоминаниям нидерландского художника, путешественника и писателя Корнелиса де Брюйна, сопровождавшего Петра I в поездке: "Его величество приказал провезти нас в санях к сказанным каналам и показал нам эту доведенную до совершенства работу, которая состоит из семи запертых шлюзов, сделанных из дикого камня".

По данным историков, канал так и не был достроен. Во второй половине XIX века его сооружения частично разобрали. Археологи до сих пор находят на Куликовом поле свидетельства одной из наиболее крупных и самых ранних попыток канального строительства в России.

© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ 2 февраля 1703 года царь Петр Алексеевич осматривает часть Ивановского канала (Епифанские шлюзы). Визуализация основана на воспоминаниях нидерландского художника Корнелиса де Брюйна, сопровождавшего царя в этой поездке. © РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ 2 февраля 1703 года царь Петр Алексеевич осматривает часть Ивановского канала (Епифанские шлюзы). Визуализация основана на воспоминаниях нидерландского художника Корнелиса де Брюйна, сопровождавшего царя в этой поездке.

"Известняковые блоки Ивановских шлюзов использовали в середине XIX века при строительстве памятника-колонны Дмитрию Донскому на Красном холме. Мы обнаружили их во время реставрации основания памятника. Потом эти тесаные блоки мы использовали для оформления фасадов нового музея Куликовской битвы в Моховом в качестве преемственности традиций", — подчеркнул Андрей Наумов.

Музей, который уже много лет является флагманом в области научной реконструкции, будет и дальше визуализировать и воссоздавать историю поля, заявила заместитель директора по культурно-просветительной деятельности государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова. В рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы на Куликовом поле планируется создание музейного комплекса "Русское поле", ключевой идеей которого станет проблема сохранения природы Русской равнины.