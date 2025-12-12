Рейтинг@Mail.ru
Рютте говорит о войне с Россией из страха потерять США, заявили в Бельгии - РИА Новости, 12.12.2025
16:58 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/nato-2061711670.html
Рютте говорит о войне с Россией из страха потерять США, заявили в Бельгии
Рютте говорит о войне с Россией из страха потерять США, заявили в Бельгии - РИА Новости, 12.12.2025
Рютте говорит о войне с Россией из страха потерять США, заявили в Бельгии
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит о войне с Россией из-за опасений возможного ослабления участия США в альянсе после публикации новой стратегии... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:58:00+03:00
2025-12-12T16:58:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
марк рютте
фридрих мерц
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20251212/koshkovich-2061697936.html
https://ria.ru/20251212/ryutte-2061708921.html
россия
европа
сша
в мире, россия, европа, сша, марк рютте, фридрих мерц, сергей лавров, нато, евросоюз, politico
В мире, Россия, Европа, США, Марк Рютте, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Politico
Рютте говорит о войне с Россией из страха потерять США, заявили в Бельгии

Полковник Узен: Рютте говорит о войне с Россией из-за опасений ослабления США

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит о войне с Россией из-за опасений возможного ослабления участия США в альянсе после публикации новой стратегии национальной безопасности Вашингтона, заявил газете HLN бельгийский полковник в отставке Роже Узен.
В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Мы предупреждали". Заявление Рютте вызвало ярость на Западе
Вчера, 16:19
"(Президент США Дональд) Трамп утверждает, что Европа не привела свои дела в порядок. Рютте опасается постепенного отхода США и ослабления их вовлеченности в НАТО. Он пытается спасти то, что еще можно спасти, и сохранить единство альянса", - сказал он.
Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Генсек НАТО пугает Европу словами о России, заявил полковник
Вчера, 16:50
 
В миреРоссияЕвропаСШАМарк РюттеФридрих МерцСергей ЛавровНАТОЕвросоюзPolitico
 
 
