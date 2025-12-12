БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорит о войне с Россией из-за опасений возможного ослабления участия США в альянсе после публикации новой стратегии национальной безопасности Вашингтона, заявил газете HLN бельгийский полковник в отставке Роже Узен.
В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".