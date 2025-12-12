Рейтинг@Mail.ru
15:14 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/nato-2061672385.html
В Бельгии объяснили заявления Рютте о возможной войне с Россией
в мире
россия
украина
германия
марк рютте
владимир зеленский
фридрих мерц
евросоюз
в мире, россия, украина, германия, марк рютте, владимир зеленский, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, euroclear
В мире, Россия, Украина, Германия, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear
В Бельгии объяснили заявления Рютте о возможной войне с Россией

Полковник Узен: заявления Рютте связаны с позицией Зеленского и активами РФ

© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможной войне с Россией связаны с позицией Владимира Зеленского и обсуждением использования замороженных активов Банка России, заявил газете HLN бельгийский полковник в отставке Роже Узен.
В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
В МИД Венгрии обвинили генсека НАТО в подрыве мирных переговоров по Украине
"Зеленский в пятницу вечером поужинал у Рютте. Вероятно, он попросил подать сигнал о том, что Украина является первой линией обороны против России и что ее необходимо продолжать поддерживать. Иными словами, 180 миллиардов Euroclear должны быть использованы. Недавний доклад показывает, что поддержка со стороны европейских стран снижается. Лидеры крупнейших государств, вероятно, попросили Рютте усилить давление, чтобы разблокировать эти средства", - сказал Узен.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне
