Рейтинг@Mail.ru
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/nalichnost-2061544574.html
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками - РИА Новости, 12.12.2025
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками
Сумма наличных, которую лучше снять с карты перед новогодними праздниками, зависит от запланированных трат и доступности безналичных платежей, рассказал... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:17:00+03:00
2025-12-12T02:17:00+03:00
общество
новый год
наличные деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741546714_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_ce6781b30ed597231da976c1d91ffcb7.jpg
https://ria.ru/20251207/koshelek-2060236811.html
https://ria.ru/20251205/nalichnye-2057490476.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741546714_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_7d80dd2ad26a4d60154f6361f9b3d925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год, наличные деньги
Общество, Новый год, Наличные деньги
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками

Кандикудряков-Тигранн: на Новый год стоит держать до 15 тысяч рублей наличными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнятие наличных в банкомате
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сумма наличных, которую лучше снять с карты перед новогодними праздниками, зависит от запланированных трат и доступности безналичных платежей, рассказал агентству “Прайм” президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.
По его словам, в расчет праздничного бюджета входят продукты для новогоднего стола или расходы на ресторан.
Женщина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Аналитик назвал сумму наличных, которую нужно иметь в кошельке
7 декабря, 03:10
“Возможно, семья в новогоднюю ночь идет в гости к друзьям или родственникам. Следует понять, каков бюджет подарков и стоимость вашего участия в праздничном столе, например, покупки шампанского и фруктов”, — отметил он.
Учтите расходы на мероприятия, подарки и детские развлечения. Некоторые продукты стоит закупить заранее, чтобы не искать их в праздники. К рассчитанному праздничному бюджету прибавьте 10% на непредвиденные расходы, советует эксперт.
Конечно, держать всю эту сумму на руках не стоит. Но, если вы часто сталкиваетесь с отключением интернета, лучше заранее снять 8-15 тысяч рублей на человека в городе и 20-40 тысяч на семью или компанию за городом или при путешествии на авто. Это поможет закрыть все возможные риски, заключил Николай Кандикудряков-Тигранн.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Адвокат разъяснил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате
5 декабря, 02:12
 
ОбществоНовый годНаличные деньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала