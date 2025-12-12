https://ria.ru/20251212/nalichnost-2061544574.html
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками - РИА Новости, 12.12.2025
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками
Сумма наличных, которую лучше снять с карты перед новогодними праздниками, зависит от запланированных трат и доступности безналичных платежей, рассказал... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:17:00+03:00
2025-12-12T02:17:00+03:00
2025-12-12T02:17:00+03:00
общество
новый год
наличные деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741546714_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_ce6781b30ed597231da976c1d91ffcb7.jpg
https://ria.ru/20251207/koshelek-2060236811.html
https://ria.ru/20251205/nalichnye-2057490476.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741546714_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_7d80dd2ad26a4d60154f6361f9b3d925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год, наличные деньги
Общество, Новый год, Наличные деньги
Сколько наличных следует снять с карты перед новогодними праздниками
Кандикудряков-Тигранн: на Новый год стоит держать до 15 тысяч рублей наличными
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Сумма наличных, которую лучше снять с карты перед новогодними праздниками, зависит от запланированных трат и доступности безналичных платежей, рассказал агентству “Прайм”
президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.
По его словам, в расчет праздничного бюджета входят продукты для новогоднего стола или расходы на ресторан.
“Возможно, семья в новогоднюю ночь идет в гости к друзьям или родственникам. Следует понять, каков бюджет подарков и стоимость вашего участия в праздничном столе, например, покупки шампанского и фруктов”, — отметил он.
Учтите расходы на мероприятия, подарки и детские развлечения. Некоторые продукты стоит закупить заранее, чтобы не искать их в праздники. К рассчитанному праздничному бюджету прибавьте 10% на непредвиденные расходы, советует эксперт.
Конечно, держать всю эту сумму на руках не стоит. Но, если вы часто сталкиваетесь с отключением интернета, лучше заранее снять 8-15 тысяч рублей на человека в городе и 20-40 тысяч на семью или компанию за городом или при путешествии на авто. Это поможет закрыть все возможные риски, заключил Николай Кандикудряков-Тигранн.