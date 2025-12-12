Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор наемнику из Грузии Парцваниа, воюющему за ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 12.12.2025 (обновлено: 17:30 12.12.2025)
Суд вынес приговор наемнику из Грузии Парцваниа, воюющему за ВСУ
Суд вынес приговор наемнику из Грузии Парцваниа, воюющему за ВСУ - РИА Новости, 12.12.2025
Суд вынес приговор наемнику из Грузии Парцваниа, воюющему за ВСУ
Наемник из Грузии Гиорги Парцваниа, воюющий на стороне Киева и в августе 2024 году напавший на белгородское село Пороз, заочно получил 28 лет, сообщили РИА... РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
грузия
киев
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины, грузия, киев, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Грузия, Киев, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор наемнику из Грузии Парцваниа, воюющему за ВСУ

Воюющий на стороне Киева наемник из Грузии Парцваниа заочно получил 28 лет

Гиорги Парцваниа
Гиорги Парцваниа . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Наемник из Грузии Гиорги Парцваниа, воюющий на стороне Киева и в августе 2024 году напавший на белгородское село Пороз, заочно получил 28 лет, сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ.
"Доказательства легли в основу приговора, вынесенного судом заочно в отношении гражданина Грузии Гиорги Парцваниа... В отношении Парцваниа заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Приговором суда Парцваниа заочно назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых девяти лет, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Тайнака Такао - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Японии
14 ноября, 16:15
Он заочно признан виновным по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте; о теракте; о незаконном пересечении госграницы РФ; незаконных перевозке, ношении, хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему; о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывных устройств, а также о контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов.
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, а также с февраля 2022 года Парцваниа в качестве наемника принимает участие в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР и ЛНР, а также военнослужащих ВС РФ, систематически получая за это материальное вознаграждение.
Кроме того, в августе 2024 года Парцваниа вместе с другими украинскими силовиками, имея при себе оружие и боеприпасы, незаконно пересек госграницу РФ, а затем совершил нападение на белгородское село Пороз. Подчеркивается, что нападение на село сопровождалось незаконными проникновениями в дома, а также захватом и удержанием двоих мирных жителей.
Суд - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В ЛНР вынесли приговор вьетнамскому наемнику, воевавшему на стороне ВСУ
3 декабря, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныГрузияКиевПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
