Суд вынес приговор наемнику из Грузии Парцваниа, воюющему за ВСУ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Наемник из Грузии Гиорги Парцваниа, воюющий на стороне Киева и в августе 2024 году напавший на белгородское село Пороз, заочно получил 28 лет, сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ.

Кроме того, в августе 2024 года Парцваниа вместе с другими украинскими силовиками, имея при себе оружие и боеприпасы, незаконно пересек госграницу РФ, а затем совершил нападение на белгородское село Пороз. Подчеркивается, что нападение на село сопровождалось незаконными проникновениями в дома, а также захватом и удержанием двоих мирных жителей.