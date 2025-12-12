Суд вынес приговор наемнику из Грузии Парцваниа, воюющему за ВСУ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Наемник из Грузии Гиорги Парцваниа, воюющий на стороне Киева и в августе 2024 году напавший на белгородское село Пороз, заочно получил 28 лет, сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ.
"Доказательства легли в основу приговора, вынесенного судом заочно в отношении гражданина Грузии Гиорги Парцваниа... В отношении Парцваниа заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Приговором суда Парцваниа заочно назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых девяти лет, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Он заочно признан виновным по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте; о теракте; о незаконном пересечении госграницы РФ; незаконных перевозке, ношении, хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему; о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывных устройств, а также о контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов.
Кроме того, в августе 2024 года Парцваниа вместе с другими украинскими силовиками, имея при себе оружие и боеприпасы, незаконно пересек госграницу РФ, а затем совершил нападение на белгородское село Пороз. Подчеркивается, что нападение на село сопровождалось незаконными проникновениями в дома, а также захватом и удержанием двоих мирных жителей.