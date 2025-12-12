Рейтинг@Mail.ru
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через Max - РИА Новости, 12.12.2025
23:54 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/mvd-2061773604.html
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через Max
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через Max
В МВД РФ предложили приравнять возможность предъявления водительского удостоверения и регистрационных документов в мессенджере Max с предъявлением оригиналов... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T23:54:00+03:00
2025-12-12T23:54:00+03:00
https://ria.ru/20251022/prava-2049734955.html
2025
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через Max

В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через мессенджер Max

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В МВД РФ предложили приравнять возможность предъявления водительского удостоверения и регистрационных документов в мессенджере Max с предъявлением оригиналов документов, сообщили в ведомстве.
"МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации. Проектом постановления предлагается приравнять предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией в электронном виде сведений, содержащихся в документах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, к предъявлению таких документов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МВД отметили, что предъявление сведений будет осуществляться с применением двухмерного штрихкода при взаимодействии с порталом Госуслуги.
Также правоохранители подчеркнули, что изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения.
"В настоящее время проект постановления Правительства Российской Федерации проходит процедуры общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения", - заключили в ведомстве.
Россиянам рассказали, в каком случае с 2027 года будут аннулировать права
22 октября, 01:57
Россиянам рассказали, в каком случае с 2027 года будут аннулировать права
22 октября, 01:57
 
