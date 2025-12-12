Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за Социальный фонд
10:37 12.12.2025
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за Социальный фонд
Мошенники в мессенджерах создают поддельные боты, выдающие себя за Социальный фонд России, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным...
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за Социальный фонд

МВД предупредило о мошеннических ботах, выдающих себя за СФР

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мошенники в мессенджерах создают поддельные боты, выдающие себя за Социальный фонд России, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Социальный фонд Российской Федерации обращает внимание: в мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, выдающие себя за сервис Социального фонда России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметил, что мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается - обманом получить номер телефона гражданина и смс-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, банковские приложения или другие сервисы.
"Обращаем внимание: Фонд не предоставляет услуги через Telegram, WhatsApp, VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку", - предупредили в МВД.
Правоохранители подчеркнули, что единственные официальные каналы взаимодействия: официальный портал госуслуги.рф, сайт sfr.gov.ru, а также личное обращение в клиентскую службу СФР.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МВД рассказало о мошеннической схеме с якобы выплатой в декабре
11 декабря, 23:04
 
