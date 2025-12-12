МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за Социальный фонд

"Социальный фонд Российской Федерации обращает внимание: в мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, выдающие себя за сервис Социального фонда России", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметил, что мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается - обманом получить номер телефона гражданина и смс-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, банковские приложения или другие сервисы.