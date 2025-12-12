https://ria.ru/20251212/mvd-2061602466.html
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за Социальный фонд
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Мошенники в мессенджерах создают поддельные боты, выдающие себя за Социальный фонд России, предупредили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Социальный фонд Российской Федерации обращает внимание: в мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, выдающие себя за сервис Социального фонда России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметил, что мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается - обманом получить номер телефона гражданина и смс-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, банковские приложения или другие сервисы.
"Обращаем внимание: Фонд не предоставляет услуги через Telegram
, WhatsApp
, VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку", - предупредили в МВД.
Правоохранители подчеркнули, что единственные официальные каналы взаимодействия: официальный портал госуслуги.рф, сайт sfr.gov.ru, а также личное обращение в клиентскую службу СФР.