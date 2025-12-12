Рейтинг@Mail.ru
МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум, заявил Медведев
15:57 12.12.2025
МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум, заявил Медведев
МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2025
МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум, заявил Медведев
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году превысит 27 тысяч рублей – будет почти на треть больше действующего прожиточного минимума, заявил... РИА Новости, 12.12.2025
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
россия
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум, заявил Медведев

Медведев: МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседании Генерального Совета партии в Москве
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на заседании Генерального Совета партии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседании Генерального Совета партии в Москве
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году превысит 27 тысяч рублей – будет почти на треть больше действующего прожиточного минимума, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В следующем году МРОТ превысит 27 тысяч рублей - это практически на треть выше такого прожиточного минимума, который в настоящий момент действует", - сказал Медведев в ходе заседания генерального совета Единой России.
Согласно принятому закону, с 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ
5 декабря, 06:16
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
