https://ria.ru/20251212/moskva-2061770499.html
В "ВТБ Арене" проводят эвакуацию из-за сообщения о минировании
В "ВТБ Арене" проводят эвакуацию из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 12.12.2025
В "ВТБ Арене" проводят эвакуацию из-за сообщения о минировании
Эвакуация проводится в "ВТБ Арене" в Москве из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T22:33:00+03:00
2025-12-12T22:33:00+03:00
2025-12-12T22:33:00+03:00
происшествия
москва
россия
втб арена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1755990385_0:64:1651:992_1920x0_80_0_0_085b57f3901c6d2ac8cf9fb5a0e1a927.jpg
https://ria.ru/20250918/mega-2042819157.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1755990385_73:0:1540:1100_1920x0_80_0_0_5ffd74261a75729f445fc0c3fae4e298.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, втб арена
Происшествия, Москва, Россия, ВТБ Арена
В "ВТБ Арене" проводят эвакуацию из-за сообщения о минировании
Эвакуация проводится в "ВТБ Арене" из-за анонимного сообщения о минировании