В "ВТБ Арене" проводят эвакуацию из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 12.12.2025
22:33 12.12.2025
В "ВТБ Арене" проводят эвакуацию из-за сообщения о минировании
В "ВТБ Арене" проводят эвакуацию из-за сообщения о минировании
Эвакуация проводится в "ВТБ Арене" в Москве из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T22:33:00+03:00
2025-12-12T22:33:00+03:00
В "ВТБ Арене" проводят эвакуацию из-за сообщения о минировании

Эвакуация проводится в "ВТБ Арене" из-за анонимного сообщения о минировании

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Эвакуация проводится в "ВТБ Арене" в Москве из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, поступил звонок с угрозой "минирования" "ВТБ Арены", проводится эвакуация.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Более 400 человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы минирования
18 сентября, 18:46
© 2025 МИА «Россия сегодня»
