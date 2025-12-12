В Москве таксист помог поймать пособницу телефонных мошенников

Она отметила, что пенсионерка передала все свои сбережения незнакомой девушке, которая ждала ее у подъезда.

"За этими действиями внимательно наблюдал водитель такси бизнес-класса, который доставил девушку-курьера на место встречи. Когда она снова села в машину, он прямо спросил: "Что находится в пакете?". Однако соучастница мошенников постаралась ввести его в заблуждение и сказала, что бабушка передала ей сувениры. Мужчина не поверил и остановил автомобиль возле сотрудников Госавтоинспекции на улице Сущевский вал. Полицейские среагировали мгновенно и задержали злоумышленницу", - добавила Волк.