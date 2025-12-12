Рейтинг@Mail.ru
В Москве таксист помог поймать пособницу телефонных мошенников
21:32 12.12.2025
В Москве таксист помог поймать пособницу телефонных мошенников
В Москве таксист помог поймать пособницу телефонных мошенников - РИА Новости, 12.12.2025
В Москве таксист помог поймать пособницу телефонных мошенников
Водитель такси помог поймать пособницу телефонных мошенников, которая приехала забирать у 84-летней пенсионерки ее сбережения в Москве, рассказала официальный... РИА Новости, 12.12.2025
происшествия
россия
москва
ирина волк
россия
москва
происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве таксист помог поймать пособницу телефонных мошенников

В Москве водитель такси помог поймать пособницу телефонных мошенников

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Водитель такси помог поймать пособницу телефонных мошенников, которая приехала забирать у 84-летней пенсионерки ее сбережения в Москве, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Десятого декабря в квартире 84-летней москвички раздался телефонный звонок. Неизвестный, как это обычно бывает, представился следователем и заявил, что мошенники пытаются похитить ее накопления. Чтобы их сохранить, якобы необходимо передать доверенному лицу для зачисления на так называемый безопасный счет. Введенная в заблуждение пенсионерка выполнила все требования злоумышленника. Она направилась в отделение банка и сняла со счета 2,5 миллиона рублей. На вопрос работников кредитной организации: "Зачем Вам столь крупная сумма?" – ответила, что женится внук и деньги нужны для организации свадьбы", - написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что пенсионерка передала все свои сбережения незнакомой девушке, которая ждала ее у подъезда.
"За этими действиями внимательно наблюдал водитель такси бизнес-класса, который доставил девушку-курьера на место встречи. Когда она снова села в машину, он прямо спросил: "Что находится в пакете?". Однако соучастница мошенников постаралась ввести его в заблуждение и сказала, что бабушка передала ей сувениры. Мужчина не поверил и остановил автомобиль возле сотрудников Госавтоинспекции на улице Сущевский вал. Полицейские среагировали мгновенно и задержали злоумышленницу", - добавила Волк.
В изъятом пакете оказались 2,5 миллиона рублей, которые незадолго до произошедшего пенсионерка сняла со своего счета в банке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, подозреваемая задержана.
