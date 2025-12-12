Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут судить водителей, сбивших инспектора МАДИ - РИА Новости, 12.12.2025
16:32 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/moskva-2061704357.html
В Москве будут судить водителей, сбивших инспектора МАДИ
Двое нарушителей ПДД, напавших и сбивших на автомобиле инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), предстанут перед судом, сообщает... РИА Новости, 12.12.2025
В Москве будут судить водителей, сбивших инспектора МАДИ

Двое напавших на инспектора МАДИ в Москве предстанут перед судом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Двое нарушителей ПДД, напавших и сбивших на автомобиле инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), предстанут перед судом, сообщает столичная прокуратура.
В сентябре в столичном дептрансе сообщили, что на Шипиловском проезде в Москве водители напали на дорожного инспектора, который выявил нарушение ПДД и начал эвакуацию автомобиля одного из мужчин. Пока машину загружали на эвакуатор, нарушитель снял блокирующие устройства и несколько раз ударил инспектора. В это же время его приятель тоже напал на сотрудника и уехал с места происшествия.
"Перед судом предстанут двое мужчин, применивших насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Обвинительное заключение по делу утвердила Чертановская межрайонная прокуратура... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В надзорном органе уточнили, что нападавшими были мужчины 32 и 35 лет. Первый припарковал автомобиль в нарушение правил дорожного движения, а затем, желая избежать ответственности, при эвакуации машины ударил инспектора по ногам и животу. В это время находящийся за рулем иномарки 35-летний злоумышленник сбил инспектора и скрылся.
В Калининграде отрикошетившая машина сбила инспектора ГАИ
24 ноября, 13:52
 
