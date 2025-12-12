В Москве будут судить водителей, сбивших инспектора МАДИ

В надзорном органе уточнили, что нападавшими были мужчины 32 и 35 лет. Первый припарковал автомобиль в нарушение правил дорожного движения, а затем, желая избежать ответственности, при эвакуации машины ударил инспектора по ногам и животу. В это время находящийся за рулем иномарки 35-летний злоумышленник сбил инспектора и скрылся.