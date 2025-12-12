Рейтинг@Mail.ru
13:07 12.12.2025
В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне
В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне
общество
москва
гонконг
андрей комаров
москва, гонконг, андрей комаров
Москва, Гонконг, Андрей Комаров
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Особенностью текущего эпидсезона в Москве является отсутствие "свиного гриппа", сообщил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Андрей Комаров.
"Особенностью этого эпидемического сезона является отсутствие "свиного гриппа" (A/H1N1), который вызывает большой процент тяжелых клинических случаев", - рассказал Комаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Врач отметил, что линии циркулирующего в данный момент гриппа А H3N2 присвоено историческое название "гонконгский грипп", так как первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.
"Со временем генетическая структура этого вируса гриппа значительно изменилась и редко вызывает тяжелую форму течения заболевания. Однако люди пожилого возраста, а также пациенты с множественными хроническими заболеваниями могут переносить грипп тяжелее", - отметил Комаров.
Медик делает прививку от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа
29 октября, 16:09
 
