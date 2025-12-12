В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Особенностью текущего эпидсезона в Москве является отсутствие "свиного гриппа", Особенностью текущего эпидсезона в Москве является отсутствие "свиного гриппа", сообщил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Андрей Комаров.

"Особенностью этого эпидемического сезона является отсутствие "свиного гриппа" (A/H1N1), который вызывает большой процент тяжелых клинических случаев", - рассказал Комаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Врач отметил, что линии циркулирующего в данный момент гриппа А H3N2 присвоено историческое название "гонконгский грипп", так как первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.