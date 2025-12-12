https://ria.ru/20251212/moskva-2061638470.html
В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне
В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне
В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне
Особенностью текущего эпидсезона в Москве является отсутствие "свиного гриппа", сообщил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике
В Москве отметили отсутствие свиного гриппа в текущем сезоне
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Особенностью текущего эпидсезона в Москве является отсутствие "свиного гриппа", сообщил
главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Андрей Комаров.
"Особенностью этого эпидемического сезона является отсутствие "свиного гриппа" (A/H1N1), который вызывает большой процент тяжелых клинических случаев", - рассказал Комаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Врач отметил, что линии циркулирующего в данный момент гриппа А H3N2 присвоено историческое название "гонконгский грипп", так как первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.
"Со временем генетическая структура этого вируса гриппа значительно изменилась и редко вызывает тяжелую форму течения заболевания. Однако люди пожилого возраста, а также пациенты с множественными хроническими заболеваниями могут переносить грипп тяжелее", - отметил Комаров.