Депздрав: текущий штамм гриппа в Москве протекает не тяжело
Депздрав: текущий штамм гриппа в Москве протекает не тяжело - РИА Новости, 12.12.2025
Депздрав: текущий штамм гриппа в Москве протекает не тяжело
Текущий штамм гриппа протекает не тяжело, 15% коек во взрослых и детских стационарах Москвы свободно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента...
москва
Депздрав: текущий штамм гриппа в Москве протекает не тяжело
Депздрав Москвы: текущий штамм гриппа протекает не тяжело