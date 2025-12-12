Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025
Депздрав: текущий штамм гриппа в Москве протекает не тяжело
общество, москва
Общество, Москва
Депздрав: текущий штамм гриппа в Москве протекает не тяжело

Депздрав Москвы: текущий штамм гриппа протекает не тяжело

Женщина в защитной маске на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Текущий штамм гриппа протекает не тяжело, 15% коек во взрослых и детских стационарах Москвы свободно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"По госпитализациям мы приближаемся к плато. По наблюдению врачей текущий штамм гриппа в большинстве своем протекает не тяжело. Это подтверждается отсутствием большого количества госпитализаций. Число госпитализаций в этом году в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году при циркулировании аналогичного штамма вируса гриппа. На сегодня 15% коечного фонда во взрослых и детских стационарах свободно. По открытию коечного резерва Москва не ограничена", - говорится в сообщении.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о прогнозировании роста ОРВИ
11 декабря, 11:09
 
ОбществоМосква
 
 
