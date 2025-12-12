Рейтинг@Mail.ru
12:41 12.12.2025
В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом
Девушка в защитной маске. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пик заболеваемости в Москве пройден, последние четыре дня фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"На сегодняшний день в Москве пройден пик заболеваемости и последние четыре дня департамент здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По детям устойчивое снижение, минус 12% по сравнению с аналогичной датой на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сезон ОРВИ и гриппа пришел в Москву в этом году раньше, первые случаи заболевания гриппом депздрав фиксировал еще в октябре, как и в 2023 году.
Исследование крови на наличие вирусов гриппа - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении мутировавшего гриппа
