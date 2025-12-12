https://ria.ru/20251212/moskva-2061632780.html
В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом
Пик заболеваемости в Москве пройден, последние четыре дня фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.12.2025
общество
москва
2025
общество, москва
Депздрав Москвы: пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пройден