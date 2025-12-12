Ракова рассказала о новогодних экскурсиях по Москве для старшего поколения

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Эксклюзивные новогодние экскурсии с профессиональными гидами стартуют в Москве для участников "Московского долголетия", сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В преддверии праздничных дней мы подготовили семь новогодних маршрутов, которые проведут горожан по самым красивым местам зимней столицы - от Кузнецкого моста и дворянских особняков до огней центральных площадей, острова Балчуг и Северного речного вокзала. Во время работы над созданием маршрутов экскурсоводы изучали архивные материалы, собирали малоизвестные исторические факты и информацию об интересных особенностях улиц, чтобы удивить даже коренных москвичей. Надеемся, что на этих прогулках каждый участник ("Московского долголетия" - ред.) найдёт свою собственную новогоднюю историю", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что пешие экскурсии являются одним из самых востребованных направлений среди участников "Московского долголетия". Старшее поколение с огромным интересом изучает историю столицы, знакомится с новыми архитектурными решениями и современными городскими пространствами.
"В этом году участников ждут семь тематических маршрутов - можно будет выбрать новое путешествие на каждый день недели. Все прогулки длятся около двух часов. Маршруты знакомят с разными достопримечательностями столицы, а по пути гиды рассказывают об истории и традициях праздника. На некоторых прогулках можно будет заглянуть в центр московского долголетия, согреться, выпить горячий чай и узнать больше о проекте", - добавила она.
Ракова уточнила, что присоединиться к новогодним прогулкам можно до 11 января 2026 года.
Ракова рассказала о новом проекте для "Московского долголетия"
21 ноября, 10:28