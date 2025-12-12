Ракова рассказала о новогодних экскурсиях по Москве для старшего поколения

"В этом году участников ждут семь тематических маршрутов - можно будет выбрать новое путешествие на каждый день недели. Все прогулки длятся около двух часов. Маршруты знакомят с разными достопримечательностями столицы, а по пути гиды рассказывают об истории и традициях праздника. На некоторых прогулках можно будет заглянуть в центр московского долголетия, согреться, выпить горячий чай и узнать больше о проекте", - добавила она.