В аэропортах Москвы сняли ограничения
10:49 12.12.2025 (обновлено: 10:54 12.12.2025)
В аэропортах Москвы сняли ограничения
В аэропортах Москвы сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Жуковский, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
2025
В аэропортах Москвы сняли ограничения

В аэропортах Москвы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Жуковский, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пулково корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы
