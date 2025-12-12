https://ria.ru/20251212/moskva-2061606070.html
В аэропортах Москвы сняли ограничения
В аэропортах Москвы сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Жуковский, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:49:00+03:00
2025-12-12T10:49:00+03:00
2025-12-12T10:54:00+03:00
москва
