При пожаре на юго-востоке Москвы погиб человек
10:42 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/moskva-2061603804.html
При пожаре на юго-востоке Москвы погиб человек
Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, в ходе тушения удалось спасти шесть человек, сообщает в своем
происшествия, москва, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Москва, Крушение вертолета в Дагестане
При пожаре на юго-востоке Москвы погиб человек

При пожаре в многоэтажке на юго-востоке Москвы погиб человек

© Фото : Прокуратура МосквыПоследствия пожара в квартире жилого дома в Солдатском переулке в Москве. 12 декабря 2025
Последствия пожара в квартире жилого дома в Солдатском переулке в Москве. 12 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Последствия пожара в квартире жилого дома в Солдатском переулке в Москве. 12 декабря 2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, в ходе тушения удалось спасти шесть человек, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже жилого дома в Солдатском переулке поступило в 06.24 пятницы.
"Пожарно-спасательными подразделениями были спасены шесть человек, в том числе один из горящей квартиры. Один человек пострадал и был передан работникам скорой медицинской помощи. Пожар был ликвидирован в 06.52 на площади 15 квадратных метров. Один человек погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горели личные вещи и мебель.
