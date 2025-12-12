При пожаре на юго-востоке Москвы погиб человек

"Пожарно-спасательными подразделениями были спасены шесть человек, в том числе один из горящей квартиры. Один человек пострадал и был передан работникам скорой медицинской помощи. Пожар был ликвидирован в 06.52 на площади 15 квадратных метров. Один человек погиб", - говорится в сообщении.