В Москве за год проведено благоустройство более 80 знаковых объектов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство более 80 знаковых объектов в разных районах столицы в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году выполнили работы по благоустройству свыше 80 знаковых объектов: это парки, скверы, бульвары, площади и общественные пространства, расположенные около точек притяжения: станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов. Основная часть работ проходила за пределами центральной части города, ведь главной задачей было создать комфортные условия для каждого жителя", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в Бутовском лесопарке в районе Северное Бутово обустроили новый спортивный сквер площадью около 19 гектаров с площадками для баскетбола, волейбола, тенниса, футбола и силовых упражнений, сделали детские площадки.

"Провели реабилитацию Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, там обновили пешеходные дорожки и установили деревянные площадки с лежаками, лавочками и качелями. Смонтировали детские игровые комплексы, воркаут-зону, всесезонную спортивную площадку, скейт-парк, обновили территорию вокруг фонтана, провели озеленение, организовали парковку для автомобилей. В Можайском районе у Беловежского пруда обновили пешеходные дорожки, освещение и зоны отдыха с качелями, лежаками и скамейками. Для детей сделали игровые площадки, для взрослых - спортзал с фитнес-станцией, тренажерами и настольным теннисом", - пояснил Бирюков.

Кроме того, он сообщил, что в этом году преобразились и другие любимые места отдыха москвичей: общественное пространство у Суздальского пруда в ВАО, территория возле Большого городского пруда в ЗелАО, спорткластер на Ясногорской улице в ЮЗАО, парки "Пионерский" в ЗАО, "Автомобилист" в САО и "Дубрава" в СЗАО, территория возле Изютинского пруда и Черноморский бульвар в ЮАО.