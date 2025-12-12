Рейтинг@Mail.ru
В Москве за год проведено благоустройство более 80 знаковых объектов - РИА Новости, 12.12.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:27 12.12.2025
В Москве за год проведено благоустройство более 80 знаковых объектов
В Москве за год проведено благоустройство более 80 знаковых объектов - РИА Новости, 12.12.2025
В Москве за год проведено благоустройство более 80 знаковых объектов
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство более 80 знаковых объектов в разных районах столицы в этом году, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 12.12.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
можайский район
петр бирюков
москва
можайский район
москва, можайский район, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Можайский район, Петр Бирюков
В Москве за год проведено благоустройство более 80 знаковых объектов

Более 80 знаковых объектов в разных районах были облагорожены за год в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство более 80 знаковых объектов в разных районах столицы в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году выполнили работы по благоустройству свыше 80 знаковых объектов: это парки, скверы, бульвары, площади и общественные пространства, расположенные около точек притяжения: станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов. Основная часть работ проходила за пределами центральной части города, ведь главной задачей было создать комфортные условия для каждого жителя", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в Бутовском лесопарке в районе Северное Бутово обустроили новый спортивный сквер площадью около 19 гектаров с площадками для баскетбола, волейбола, тенниса, футбола и силовых упражнений, сделали детские площадки.
"Провели реабилитацию Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, там обновили пешеходные дорожки и установили деревянные площадки с лежаками, лавочками и качелями. Смонтировали детские игровые комплексы, воркаут-зону, всесезонную спортивную площадку, скейт-парк, обновили территорию вокруг фонтана, провели озеленение, организовали парковку для автомобилей. В Можайском районе у Беловежского пруда обновили пешеходные дорожки, освещение и зоны отдыха с качелями, лежаками и скамейками. Для детей сделали игровые площадки, для взрослых - спортзал с фитнес-станцией, тренажерами и настольным теннисом", - пояснил Бирюков.
Кроме того, он сообщил, что в этом году преобразились и другие любимые места отдыха москвичей: общественное пространство у Суздальского пруда в ВАО, территория возле Большого городского пруда в ЗелАО, спорткластер на Ясногорской улице в ЮЗАО, парки "Пионерский" в ЗАО, "Автомобилист" в САО и "Дубрава" в СЗАО, территория возле Изютинского пруда и Черноморский бульвар в ЮАО.
Заммэра также подчеркнул, что для всех объектов - от дворов, парков, скверов и до территорий объектов образования и здравоохранения – разработаны единые стандарты благоустройства. Это позволит каждому жителю иметь в шаговой доступности необходимую инфраструктуру для занятий спортом, досуга с детьми и отдыха на озелененных территориях.
Здание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Здание Театра Пушкина в Москве оснастили новой подсветкой
Вчера, 10:49
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМожайский районПетр Бирюков
 
 
