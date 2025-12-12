https://ria.ru/20251212/moskva-2061574890.html
В Москве уничтожили беспилотник, летевший на Москву
В Москве уничтожили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 12.12.2025
В Москве уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:49:00+03:00
2025-12-12T08:49:00+03:00
2025-12-12T08:50:00+03:00
происшествия
москва
сергей собянин
москва
Новости
происшествия, москва, сергей собянин
В Москве уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Собянин: уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник