Вильфанд рассказал, когда в Москве выпадет снег - РИА Новости, 12.12.2025
07:04 12.12.2025
Вильфанд рассказал, когда в Москве выпадет снег
Вильфанд рассказал, когда в Москве выпадет снег
Дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.12.2025
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
россия
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда в Москве выпадет снег

Вильфанд: в Москве в пятницу ожидается дождь, переходящий в мокрый снег

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Снег, который выпадет, он будет небольшой снежок. Дело в том, что осадки будут в пятницу. Именно в пятницу они и пройдут, но они сначала в виде дождя, потом мокрого снега, который… растает. Затем уже сверху на мокрую поверхность снег ляжет, потому что начнется понижение температуры", - сказал Вильфанд.
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России
00:50
По его словам, высота снега будет не очень большой - около трех-четырех сантиметров, и это не будет тем снегом, к которому привыкли москвичи.
"Не ассоциируется с зимними условиями, когда можно встать на лыжи - нет, не так. Но все уже атрибуты зимы будут налицо, точнее на земле. И низкие температуры, уже двузначные отрицательные температуры ночью, и снег на поверхности земли. Так что все атрибуты не на лице, а на земле", - подчеркнул Вильфанд.
Он объяснил, что сейчас говорить об образовании полноценного снежного покрова сложно, так как сейчас все прогнозы рассчитываются с помощью физико-математического моделирования.
"И по оценкам, начиная с середины следующей недели, в среду, четверг - повышение температуры. Интенсивность пока сложно определить. Если температура повысится, но все равно будет отрицательная, то этот снег уже останется. Если температура перевалит через 0 градусов, то этот снег может растаять", - отметил руководитель Гидрометцентра России.
Если бы снег выпал мощный, например 10 сантиметров, то тогда можно было бы говорить, что это устойчивый снежный покров, который растает весной, но сейчас давать прогнозы преждевременно, сказал Вильфанд.
"Сейчас утверждать преждевременно. Поэтому, может быть, он и останется (снег - ред.), но есть вероятность, что нет. Поэтому подождем пока, отвечать на этот вопрос однозначно сложно", - добавил он.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
24 ноября, 04:24
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
