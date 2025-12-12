Вильфанд рассказал, когда в Москве выпадет снег

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снег, который выпадет, он будет небольшой снежок. Дело в том, что осадки будут в пятницу. Именно в пятницу они и пройдут, но они сначала в виде дождя, потом мокрого снега, который… растает. Затем уже сверху на мокрую поверхность снег ляжет, потому что начнется понижение температуры", - сказал Вильфанд

По его словам, высота снега будет не очень большой - около трех-четырех сантиметров, и это не будет тем снегом, к которому привыкли москвичи.

"Не ассоциируется с зимними условиями, когда можно встать на лыжи - нет, не так. Но все уже атрибуты зимы будут налицо, точнее на земле. И низкие температуры, уже двузначные отрицательные температуры ночью, и снег на поверхности земли. Так что все атрибуты не на лице, а на земле", - подчеркнул Вильфанд.

Он объяснил, что сейчас говорить об образовании полноценного снежного покрова сложно, так как сейчас все прогнозы рассчитываются с помощью физико-математического моделирования.

России. "И по оценкам, начиная с середины следующей недели, в среду, четверг - повышение температуры. Интенсивность пока сложно определить. Если температура повысится, но все равно будет отрицательная, то этот снег уже останется. Если температура перевалит через 0 градусов, то этот снег может растаять", - отметил руководитель Гидрометцентра

Если бы снег выпал мощный, например 10 сантиметров, то тогда можно было бы говорить, что это устойчивый снежный покров, который растает весной, но сейчас давать прогнозы преждевременно, сказал Вильфанд.