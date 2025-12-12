Россиян предупредили о способе, которым мошенники обманывают школьников

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мошенники все чаще пытаются обманывать школьников и их родителей под предлогом перевыпуска школьного дневника, рассказали в ВТБ.

« "Специалисты ВТБ отмечают существенный рост числа случаев обмана, направленных на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений", — сообщает пресс-служба.

В банке отметили, что злоумышленники применяют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв. В телефонных разговорах они представляются учителями и просят школьников и их родителей обновить или перевыпустить электронный дневник. А иногда звонят от имени школьной медсестры якобы для допуска к занятиям.

Так аферисты пытаются выманить код из СМС от учетной записи на "Госуслугах" или в банковском приложении. В других случаях они пытаются заставить жертву пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке под предлогом "срочного медосмотра".

"Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая "легкий заработок", — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Он подчеркнул, что родителям важно не только установить защиту на телефон, но и проработать с детьми алгоритм действий в такой ситуации: сразу же прекращать подозрительные разговоры, сообщать о них родителям и уточнять информацию у классного руководителя.