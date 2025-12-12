Молдавия отказалась от встречи в формате "1+1", заявил глава МИД ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Молдавия отказалась от проведения очередной встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате "1+1", сообщил в пятницу глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Глава МИД ПМР назвал такую позицию молдавской стороны "абсолютно нелепой и противоречащей". По его словам, чтобы решать проблемы, надо вести соответствующую работу.

"Нужны встречи политических представителей, нужен диалог, нужно обсуждение, необходимо принять решение, согласование и так далее. А человек просто выдвинул некие предусловия и, собственно говоря, самоустранился от выполнения своего мандата как политического представителя. По-другому оценить такой демарш я не могу", - отметил Игнатьев.