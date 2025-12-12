Рейтинг@Mail.ru
Молдавия отказалась от встречи в формате "1+1", заявил глава МИД ПМР - РИА Новости, 12.12.2025
18:59 12.12.2025
Молдавия отказалась от встречи в формате "1+1", заявил глава МИД ПМР
Молдавия отказалась от проведения очередной встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате "1+1", сообщил в пятницу глава министерства иностранных дел РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:59:00+03:00
2025-12-12T18:59:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
тирасполь
виталий игнатьев
обсе
в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, обсе
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Молдавия отказалась от проведения очередной встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате "1+1", сообщил в пятницу глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Мы получили письменный отказ молдавской стороны, отказ господина Валерия Киверя (вице-премьер по реинтеграции Молдавии ред.) от проведения встречи политических представителей. И вот в этом отказе было сказано, что у нас много проблем, он их перечислил, и поэтому позитивная динамика в проблемах может привести к встрече в будущем", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Глава МИД ПМР призвал отменить молдавский закон о сепаратизме
11 декабря, 17:08
Глава МИД ПМР назвал такую позицию молдавской стороны "абсолютно нелепой и противоречащей". По его словам, чтобы решать проблемы, надо вести соответствующую работу.
"Нужны встречи политических представителей, нужен диалог, нужно обсуждение, необходимо принять решение, согласование и так далее. А человек просто выдвинул некие предусловия и, собственно говоря, самоустранился от выполнения своего мандата как политического представителя. По-другому оценить такой демарш я не могу", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава МИД ПМР назвал милитаризацию Молдавии угрозой
10 декабря, 19:48
 
