Власти Молдавии насильственно стирают память о ВОВ, заявил Петрович
14:02 12.12.2025 (обновлено: 14:35 12.12.2025)
Власти Молдавии насильственно стирают память о ВОВ, заявил Петрович
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Власти Молдавии насильственно стирают историческую память о Великой Отечественной войне и о Победе, но молдавский народ держит оборону, заявил РИА Новости глава координационного совета российских соотечественников в республике, руководитель национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Общественный деятель принял участие в Москве во всероссийском форуме "Память вне времени", приуроченном к 80-летию Победы и 10-летию создания общественного патриотического движения "Бессмертный полк".
"Я сказал в своем выступлении о том, что молдавский народ сегодня находится на передовой борьбы за историческую память. Эту память у народа насильственно стирают всеми возможными способами. Стирают молдавский язык, молдавскую историю, стирают достижения непосредственно Молдавии и молдавских деятелей. А с другой стороны посредством русофобии, посредством конкретно агрессивных действий в отношении Российской Федерации стирается историческая память о событиях Великой Отечественной войны, о событиях послевоенного времени. Поэтому я отметил, что молдавский народ здесь достойно продолжает держать оборону", - сказал Петрович.
Общественный деятель отметил, что факты в виде фотографий, видеозаписей того, сколько людей в Молдавии собирает "Бессмертный полк", несмотря на давление властей, говорят сами за себя. "Ни одно политическое шествие или какое-либо другое не собирает такое количество народу по всей стране, как это происходит в день 9 мая. И это действительно, наверное, самое главное достижение молдавского народа", - подчеркнул он.
Петрович также сообщил, что от администрации президента РФ ему была вручена благодарность за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "В рамках мероприятия, которое проходило в музее Победы на Поклонной горе, мне была вручена благодарность администрации президента Российской Федерации, которую я целиком и полностью считаю достижением всего нашего народа. Это не благодарность мне (хотя там указаны мои фамилия и имя), но я ее считаю заслугой всех наших граждан, которые ежегодно доказывают, что сохраняют память о своих предках", - сказал Петрович.
По его словам, ему также была вручена памятная юбилейная медаль "10 лет движению "Бессмертный полк". "В минувшие годы на этом форуме мы, как правило, встречались с командой международных координаторов шествия "Бессмертный полк", то есть приезжали люди из разных стран - Европы, Азии, Африки, СНГ, Ближнего зарубежья, и мы обсуждали и рассказывали о том, с какими проблемами сталкиваемся в рамках проведения этой акции, как у нас сохраняется память. А в нынешнем году международных гостей было всего несколько человек и участниками мероприятий были представители из всех регионов Российской Федерации. И было очень любопытно услышать, как это проходит и как это организуется непосредственно в России", - отметил Петрович.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
