Оппозиция готова запустить процесс импичмента Санду, заявил Додон - РИА Новости, 12.12.2025
12:04 12.12.2025
Оппозиция готова запустить процесс импичмента Санду, заявил Додон
Оппозиция готова запустить процесс импичмента Санду, заявил Додон - РИА Новости, 12.12.2025
Оппозиция готова запустить процесс импичмента Санду, заявил Додон
Партия социалистов Молдавии готова запустить процесс импичмента президента республики Майи Санду, если получит поддержку других политических сил, заявил... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
игорь додон
дорин речан
sputnik молдова
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, игорь додон, дорин речан, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Додон, Дорин Речан, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Оппозиция готова запустить процесс импичмента Санду, заявил Додон

Додон: молдавские социалисты готовы запустить процесс импичмента Санду

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии готова запустить процесс импичмента президента республики Майи Санду, если получит поддержку других политических сил, заявил журналистам глава партии, бывший руководитель государства Игорь Додон.
Ранее Санду подписала указ о назначении экс-премьера Дорина Речана специальным посланником по вопросам развития и устойчивости.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Назначение Майей Санду так называемых "спецпосланников" — откровенно антиконституционный шаг. За такие действия вполне может быть запущена процедура импичмента. Для этого нужны 34 голоса в парламенте. У нас — 17, и если остальные фракции проявят политическую волю, мы готовы инициировать процесс отставки Майи Санду", - сказал Додон.
Он подчеркнул, что в конституции Молдавии должности спецпосланников не существует, поэтому президент фактически действует вне закона.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Молдавии заявили, что Санду разрушает межнациональное единство
4 декабря, 22:26
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуИгорь ДодонДорин РечанSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
