Оппозиция готова запустить процесс импичмента Санду, заявил Додон

КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии готова запустить процесс импичмента президента республики Майи Санду, если получит поддержку других политических сил, заявил журналистам глава партии, бывший руководитель государства Игорь Додон.
Ранее Санду подписала указ о назначении экс-премьера Дорина Речана специальным посланником по вопросам развития и устойчивости.
"Назначение Майей Санду так называемых "спецпосланников" — откровенно антиконституционный шаг. За такие действия вполне может быть запущена процедура импичмента. Для этого нужны 34 голоса в парламенте. У нас — 17, и если остальные фракции проявят политическую волю, мы готовы инициировать процесс отставки Майи Санду", - сказал Додон.
Он подчеркнул, что в конституции Молдавии должности спецпосланников не существует, поэтому президент фактически действует вне закона.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
