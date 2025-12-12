Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии планируют сформировать добровольный военный резерв - РИА Новости, 12.12.2025
11:25 12.12.2025
В Молдавии планируют сформировать добровольный военный резерв
В Молдавии планируют сформировать добровольный военный резерв - РИА Новости, 12.12.2025
В Молдавии планируют сформировать добровольный военный резерв
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что готовит поправки, которые позволят сформировать добровольный военный резерв в поддержку к основным силам... РИА Новости, 12.12.2025
в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
В Молдавии планируют сформировать добровольный военный резерв

Глава МО Молдавии Носатый хочет сформировать добровольный военный резерв

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что готовит поправки, которые позволят сформировать добровольный военный резерв в поддержку к основным силам армии.
"В армии 6500 человек, из них половина служит по контракту. Очевидно, я бы хотел профессиональную армию на контрактной основе с сохранением возможности формирования добровольного военного резерва - системы подготовки мужчин и женщин основным навыкам воинской службы и обращения с оружием", - заявил Носатый в эфире телеканала Jurnal TV.
Депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Молдавия живет не по средствам, а по обещаниям, заявила депутат Караман
11 декабря, 22:13
Он отметил, что на сегодняшний день законодательство не позволяет формировать резерв из добровольцев.
"В ближайшее время мы предложим изменить действующие законодательство, касательно резерва и мобилизации, предложим обществу рассмотреть разные формы резерва. Мы планируем завершить этот проект в пером триместре следующего года и вынесем его на обсуждение", - пояснил министр.
Носатый отметил, что существует также идея сократить срок призывной службы с 12 до 9 месяцев.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду
6 декабря, 13:36
 
В миреМолдавияСШАВеликобританияМайя СандуНАТО
 
 
