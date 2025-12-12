В Молдавии планируют сформировать добровольный военный резерв

КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что готовит поправки, которые позволят сформировать добровольный военный резерв в поддержку к основным силам армии.

"В армии 6500 человек, из них половина служит по контракту. Очевидно, я бы хотел профессиональную армию на контрактной основе с сохранением возможности формирования добровольного военного резерва - системы подготовки мужчин и женщин основным навыкам воинской службы и обращения с оружием", - заявил Носатый в эфире телеканала Jurnal TV.

Он отметил, что на сегодняшний день законодательство не позволяет формировать резерв из добровольцев.

"В ближайшее время мы предложим изменить действующие законодательство, касательно резерва и мобилизации, предложим обществу рассмотреть разные формы резерва. Мы планируем завершить этот проект в пером триместре следующего года и вынесем его на обсуждение", - пояснил министр.

Носатый отметил, что существует также идея сократить срок призывной службы с 12 до 9 месяцев.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.